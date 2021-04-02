Sujeto roba tienda, pero dueño le dispara por la espalda: VIDEO

Las víctimas de algún atraco no siempre reaccionan como un propietario de una tienda de celulares en Brasil, quien se defendió de un sujeto y le logró dar al menos un par de disparos.

Medios locales indican que un comerciante se encontraba en su establecimiento, ubicado en la región de Pampulha, en Belo Horizonte, cuando de pronto llegó un asaltante.

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El sujeto, que en las imágenes se observa que tiene cubrebocas, finge ser un cliente más y pide la cotización de la reparación de un celular; mientras intercambia algunas palabras con el encargado, saca de manera sigilosa el arma de fuego.

El encargado retrocede del mostrador con las manos en alto, mientras que el sujeto ingresa al local con el arma.

Las cámaras de seguridad captaron cuando el ladrón esculcaba el mostrador para robar cosas de la tienda de celulares.

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El dueño de la tienda parece estar calmado y obedece las órdenes del ladrón, quien entra a lo que parece ser un cuarto; segundos después sale pero, cuando el sujeto está a punto de huir, el dueño del negocio sacó un arma y disparó en al menos tres ocasiones.

Autoridades de Brasil indicaron que el sujeto recibió dos de los tres impactos de bala y cayó afuera del local, por lo que tuvo que ser trasladado a un hospital, en donde fue sometido a una operación para retirarle las balas y permanece bajo custodia de la policía.

Pero este presunto ladrón no actuó solo, ya que afuera del local lo esperaba su cómplice a bordo de una motocicleta para huir del lugar. Sin embargo, las fuerzas de seguridad lograron arrestar al cómplice.

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