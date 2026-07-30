VIDEO: Osos polares se refrescan con toneladas de hielo durante ola de calor en Europa

Los cuidadores del Zoológico de Praga comenzaron este jueves 30 de julio de 2026 un operativo especial con toneladas de hielo y duchas de agua fría para aliviar del calor a las especies bajo su resguardo, ante la llegada de una nueva ola de calor extremo que afecta a República Checa y a gran parte de Europa.

Entre los más beneficiados estuvieron los osos polares hermanos Gregor y Aleut, de 16 años, quienes recibieron grandes bloques y cubos de hielo en su recinto exterior para hacer frente a temperaturas que alcanzaron los 33 °C en la capital checa y que se pronostica rocen los 38 °C durante la jornada.

Polar bear brothers Gregor and Aleut at the Prague Zoo were treated to nearly three tons of ice as temperatures hit 98.6F — 23 degrees above Prague's average pic.twitter.com/YbJMuY7LnL — Reuters (@Reuters) July 30, 2026

Estas refrescantes duchas e incansables kilos de hielo son para regular la temperatura corporal de los osos nacidos en Alemania y adaptados al clima continental, al tiempo que funciona como una herramienta de enriquecimiento ambiental para estimular sus conductas naturales.

Los cubitos de hielo no solo combate el estrés térmico que sufren los osos por el calor, sino que transforma la jornada en una actividad de juego en la que los animales interactúan con el material, ruedan sobre las capas frías y buscan alimento congelado en su interior.

Los zoológicos en Europa se han adaptado al cambio climático

El programa de suministro de hielo en el Zoológico de Praga comenzó a implementarse hace dos años como respuesta directa al aumento sostenido de las temperaturas globales y a la mayor frecuencia de días con calor extremo. Aunque la administración tenía programado el abastecimiento principal para los meses de julio y agosto, el adelanto de las altas temperaturas obligó a reestructurar los calendarios de atención animal, luego de que el país registrara a finales de junio récords históricos de temperatura que superaron los 41 °C.

Además de los osos polares, otras especies del recinto como nutrias, elefantes y gorilas reciben atención diferenciada según sus necesidades biológicas, incluyendo piezas de fruta congelada, sombra controlada y acceso a piletas de agua corriente. La persistencia de los fenómenos meteorológicos adversos ha llevado a parques zoológicos e instituciones de bienestar animal en todo el continente a permanente revisión de sus protocolos para garantizar la salud de la fauna bajo su cuidado.