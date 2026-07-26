CONFIRMADO: Atropellamiento masivo en Berlín fue un “ataque terrorista islámico"; buscan al atacante

Las autoridades de Alemania confirmaron que el atropellamiento masivo en Berlín ocurrido durante un desfile el 25 de julio de 2026 se trató de un ataque terrorista islámico.

Autoridades confirman ataque terrorista islamista en Alemania

El atentado sucedió mientras la gente caminaba en el parque Tiergarten en el centro de la capital alemana, donde cientos de personas estaban reunidas para celebrar un evento del orgullo LGBTQ+.

“Todo lo que vemos aquí sugiere que estamos ante un ataque terrorista islámico”, declaró a reporteros Alexander Donbrindt, ministro del Interior.

Lo que se sabe del atentado en el parque Tiergarten de Berlín

El alto funcionario germano detalló que el agresor, de nombre Abdul Balout, está prófugo, por lo cual todos los cuerpos policiales, tanto en Berlín como a nivel nacional, están en búsqueda del sospechoso, tanto en las fronteras como en las estaciones de tren y aeropuertos.

Por el atentado terrorista hay 29 personas heridas, de las cuales “algunas de ellas” están lesionadas de gravedad, agregó Donbrindt.

El ataque consistió en que el sospechoso arrolló a la multitud, después atacó a otros transeúntes con un arma blanca, presumiblemente un machete. Sobre la identidad del atacante terrorista, el ministro del Interior declaró:

“Nos encontramos ante un presunto autor de los hechos que tiene un historial de numerosos delitos, de radicalización y de participación en el ámbito islamista”, afirmó Donbrindt. Añadió que el sospechoso nació en Alemania y “es de origen libanés”.

Buscan por cielo y tierra a sospechoso del atropellamiento masivo

El funcionario destacó que los 16 estados de Alemania también estaban siendo informados sobre el ataque y se les había aconsejado que revisaran sus medidas de seguridad para los grandes eventos, incluidas las próximas celebraciones del Orgullo.

Reacción del gobierno alemán ante la amenaza terrorista

Por su parte, Friedrich Merz, canciller alemán, declaró que no permitirá el crecimiento del terrorismo en su país.

“Y no permitiremos que este veneno del terrorismo —este veneno que amenaza nuestra libertad— siga extendiéndose por nuestra sociedad. Independientemente de las diferencias de opinión político-partidistas, defenderemos la libertad de nuestra sociedad. Todos pueden contar con ello. Somos más, somos más fuertes y permanecemos unidos en nuestro país”, mencionó el canciller.

Stefanie Hubig, ministra de Justicia alemana, mencionó que la Fiscalía Federal está a cargo de la investigación. “Perseguiremos a los responsables con todo el peso de la ley y los llevaremos ante la justicia”, sentenció.