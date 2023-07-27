¿La verdad está allá afuera? Esto significan las siglas OVNI, UAP y FANI

Ante las recientes revelaciones del gobierno de Estados Unidos sobre Objetos Voladores No Identificados (OVNI), un nuevo término ha resaltado en los medios de comunicación: UAP.

En una audiencia en la Cámara de Representantes de la Unión Americana realizada este miércoles 26 de julio de 2023, tres militares retirados testificaron, bajo juramento, que han registrado avistamientos de naves desconocidas y que el gobierno ha mantenido en secreto el tema.

¿Qué es una UAP?

UAP son las siglas en inglés de Unidentified Anomalous Phenomena, que en español quiere decir Fenómeno Anómalo No Identificado, o FANI en español. Con ese término, las autoridades estadounidenses han registrado estos avistamientos.

Desde 2022, la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) adoptó el término de UAP, que antes significaba Fenómeno Aéreo No Identificado. El 9 de junio de 2022, la agencia espacial norteamericana ordenó que un equipo independiente de 16 expertos estudiara las UAP.

“El estudio se enfocará en identificar datos disponibles, así como recolectar futuros datos y cómo la NASA puede usar esos datos para avanzar en la comprensión científica de las UAP”, describieron.

Aseguraron que existen observaciones de objetos, los cuales no pueden ser ubicados como aeronaves u otros fenómenos naturales conocidos, por lo cual ordenaron este estudio, que será revelado a mediados de 2023.

Sin embargo, la misma NASA aseveró que no tiene evidencia creíble de la existencia de vida extraterrestre ni de que las UAP sean de otros planetas. La agencia expuso que sigue explorando el Sistema Solar para saber si estamos solos en el universo.

¿Cuándo surgió el término OVNI?

La Fuerza Aérea de Estados Unidos comenzó a utilizar el término Unidentified Flying Object (UFO) u Objeto Volador No Identificado (OVNI) en 1952, cinco años después de que el piloto privado Kenneth Arnold reportó por primera vez la vista de “platillos voladores” cuando volaba cerca del Monte Rainier, en Washington, el 24 de junio de 1947.

Según la Oficina de Desclasificación de la Fuerza Aérea, un UFO u OVNI inicialmente era para llamar a un objeto imposible de identificar por expertos investigadores. Actualmente, las siglas son usadas para cualquier artefacto volador, independientemente si éste ha sido sujeto a una investigación por especialistas.