El Pentágono crea oficina para analizar OVNIS en EU

El Pentágono de Estados Unidos (EU) informó sobre la creación de una oficina especial para recopilar y analizar toda la información sobre objetos voladores no identificados (OVNIS).

El Departamento de Defensa de EU indicó que el Grupo de Sincronización y Gestión de Objetos Aéreos (AOIMSG por sus siglas en inglés) sustituirá a la célula de trabajo sobre fenómenos aéreos no identificados, creada en agosto del año pasado, que posteriormente pasó a formar parte de la Armada de Estados Unidos.

El Pentágono señaló que cualquier objeto en el aire en EU plantea problemas de seguridad de vuelo y operaciones que podrían plantear un desafío de seguridad nacional, por lo cual tomaron la decisión de que AOIMSG esté a cargo del subsecretario de Defensa.

“El Departamento de Defensa se toma muy en serio los informes de incursiones por cualquier objeto en el aire, identificado o no identificado, e investiga cada uno de ellos”, informó el Pentágono a través de un comunicado.

Agregó que la creación de la nueva oficina para detectar OVNIS tiene como objetivo identificar y atribuir objetos de interés en el espacio aéreo de uso especial (SUA) para evaluar y mitigar cualquier amenaza asociada con la seguridad de vuelos y la seguridad nacional.

En las próximas semanas, el Departamento emitirá una guía de implementación, que contendrá más detalles sobre el Director de AOIMSG, la estructura organizativa, las autoridades y los recursos de la nueva oficina.

El Pentágono comparte dos videos de OVNIS

El año pasado, el Pentágono publicó tres videos tomados por pilotos de la Armada en los que se aprecian OVNIS. El primero fue capturado en noviembre de 2004 y el segundo en enero de 2015, en ambos materiales audiovisuales se aprecian dos “fenómenos aéreos no identificados”, explicó el Departamento de Defensa.

En el primer video se puede ver un objeto alargado que se movía rápidamente y desapareció unos segundos después de que fue detectado por los sensores de la aeronave de la Armada.

En el segundo clip, se distingue un objeto por encima de las nubes y el piloto se pregunta si se trata de un dron.