En las primeras horas del miércoles 26 de julio se llevó a cabo una sesión histórica en el Congreso de Estados Unidos,tres exmilitares dieron a conocer testimonios sobre objetos voladores no identificados (OVNIS) que nunca se revelaron, por esto cientos de personas se posicionaron el respecto, uno de ellos, Jaime Maussan, quien desde el inicio de su trayectoria se ha dedicado el tema.

A través de su cuenta de Twitter, el investigador Maussan mantuvo una intensa actividad al tiempo que ofrecían declaraciones en el Congreso, “bienvenidos a la Tierra”, fue uno de los mensajes que compartió en referencia a la supuesta presencia de OVNIS en el planeta; sin embargo, no desaprovechó la oportunidad para recordar que en algún momento legislaron la existencia de cuerpos inteligentes no humanos.

“Importante resaltar que el Senado de los Estados Unidos el 13 de julio legisló la existencia de recuperación de cuerpos de inteligencias no humanas y de tecnología UAP en Ley NDAA 2024 E.U”, escribió mientras ambientaba con la mítica canción We Are The Champions.

Importante resaltar que el Senado de los Estados Unidos el 13 de julio Legisló la existencia de recuperación de cuerpos de inteligencias no humanas y de tecnología UAP en Ley NDAA 2024 E.U., eche un vistazo a dicha sección en este vídeo con musica amena:https://t.co/LbHxcdN3NE pic.twitter.com/7Eat6eTzjH — Jaime Maussan (@jaimemaussan1) July 26, 2023

OVNIS en EU: ¿Qué dijo Jaime Maussan?

Jaime Maussan compartió algunos de los momentos que se vivieron durante la sesión en la que se abordaron los “fenómenos aéreos no identificados” (UAP, por sus siglas en ingles) y “restos biológicos no humanos”, entre los datos destacados está la declaración de Matt Gaetz, un congresista que asegura haber visto una flota de objetos en formación sobre el Golfo de México.

“El Congresista @RepMattGaetz ha revelado haber tenido acceso al registro de un UAP que no pudo vincular a alguna capacidad humana, el piloto declaró que se encontró con una flota de objetos en formación de diamante sobre el Golfo de México, lo cual se confirmó en el radar”,

Por otra parte, múltiples seguidores le han escrito a Jaime Maussan para agradecerle por no bajar los brazos en la búsqueda de OVNIS, esto tras las declaraciones hechas en uno de los días más importantes de los últimos años.

¿Qué contaron los exmilitares ante el congreso de EU?

Los militares retirados rompieron el silencio y aseguraron que autoridades de Estados Unidos han detectado OVNIS en su espacio aéreo, a estos los han llamado “fenómenos anómalos no identificados”.

Uno de los testimonios que levantó las alertas fue el de un oficial de inteligencia de EU identificado como David Grusch, quien confirmó que el país tiene naves extraterrestres en su poder, al tiempo que subrayó cuentan con un programa para estudiar la tecnología de sus objetos voladores.