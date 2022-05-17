Estados Unidos realiza audiencia pública sobre OVNIS

Estados Unidos realizó este martes una audiencia pública sobre Objetos Voladores No Identificados (OVNIS), luego de que algunos congresistas reconocieran avistamientos registrados en videos.

Los congresistas añadieron que se trata de un tema de alto perfil, controvertido, que durante mucho tiempo se mantuvo al margen de la política pública. Por lo que realizaron una audicencia presidida por el demócrata de Indiana, André Carson.

“Esta audiencia y nuestro trabajo de supervisión tienen una idea simple en el centro: los fenómenos aéreos no identificados son una amenaza potencial para la seguridad nacional. Y deben ser tratados de esa manera”, expuso Carson.

Añadió que el Departamento de Defensa relegó el problema por temor a una comunidad escéptica, lo que derivó en dejar de lado una buena investigación sobre los OVNIS, y cómo actuar en caso de que representen una amenaza.

Avistamiento de OVNIS

“Los OVNIS no tienen explicación, es cierto, pero son reales. Deben investigarse, y cualquier amenaza que representen debe mitigarse”, dijo André Carson.

Estados Unidos expone 144 avistamientos de OVNIS

La audiencia pública sobre OVNIS en Estados Unidos presentó un informe de los últimos 10 años sobre el avistamiento de 144 diversos objetos voladores moviéndose sobre el espacio aéreo militar restringido.

Sin embargo, el informe también explica que la evidencia recabada no mostró que se tratara de vida extraterrestres o un avance tecnológico de un enemigo extrenjero como Rusia o China, pero no descartaron por completo esta última opción.

Añadieron que la posibilidad de que los OVNIS se traten de algún tipo de tecnología creada por Rusia o China podría ser de mayor preocupación para el personal militar y de inteligencia de Estados Unidos.

Por lo que en noviembre del 2021, el Departamento de Defensa de Estados Unidos creó el Grupo de Sincronización de Gestión e Identificación de Objetos Aerotransportados.

Ello con el objetivo de detectar e identificar “objetos de interés” para eliminar cualquier amenaza asociada a seguridad de vuelo y seguridad nacional del país norteamericano.

