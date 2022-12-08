Nuevo juicio del actor Pablo Lyle se definirá el 12 de diciembre

En el juicio del actor mexicano Pablo Lyle por el delito de homicidio involuntario que se llevó a cabo este jueves 08 de diciembre, se determinó que se necesitará más tiempo para escuchar los argumentos de la defensa y de la Fiscalía antes de decidir la sentencia. Fue el pasado 4 de octubre cuando fue declarado culpable por un tribunal en Estados Unidos.

Cabe recordar que al actor se le acusó de haber causado la muerte de un hombre cubano de 63 años en Miami tras una pelea suscitada en 2019. Desde entonces, Pablo Lyle había estado esperando el juicio, el cual se retrasó a causa de la pandemia por Covid-19.

Pablo Lyle, de 35 años, dio un puñetazo al hombre, quien cuatro días después murió en un hospital de Miami por el traumatismo del golpe.

|Twitter @PabloLyle

Petición de nuevo jucio para Pablo Lyle se decidirá el 12 de diciembre

La jueza a cargo del caso de Pablo Lyle, Marisa Tinkler, decidió que el 12 de diciembre será cuando se lleve a cabo una nueva audiencia para saber su decisión. En el juicio que se llevó a cabo este jueves, la defensa del acusado presentó 10 argumentos ante el juzgado para solicitar un nuevo juicio pero fuera del condado de Miami.

El principal argumento de la defensa de Pablo Lyle fue que el proceso anterior estuvo viciado, entre otras cuestiones, por ser un caso mediático. La defensa del actor también mencionó que no se les permitió mostrar algunas evidencias como que Juan Ricardo Hernández, el hombre que murió, era un sujeto violento por lo que Pablo Lyle actuó en legítima defensa.

Familia de Pablo Lyle pone en marcha campaña de donaciones

Después de la decisión del jurado a principios de octubre sobre determinarlo como culpable del delito, la hemana del actor Pablo Lyle, Silvia Lyle, puso en marcha una campaña de donaciones en una página de internet para sufragar los gastos legales del proceso judicial que hasta este jueves ha recolectado más de 95 mil dólares, casi la meta de 100 mil dólares.

