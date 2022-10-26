Posponen sentencia de Pablo Lyle por homicidio involuntario en Florida

Este miércoles se iba a dar a conocer la sentencia que recibiría el actor mexicano Pablo Lyle luego de ser declarado culpable de homicidio involuntario por la muerte del cubano Juan Ricardo Hernández durante un altercado ocurrido en 2019 en Florida. Sin embargo, la fecha fue pospuesta para noviembre.

La defensa del actor pidió que se pospusiera la fecha de la sentencia y la jueza del caso aceptó; por lo que Pablo Lyle conocerá el veredicto hasta el próximo 14 de noviembre. El actor estuvo en arresto domiciliario por tres años, además tuvo que pagar una fianza de 50 mil dólares.

La intención de los abogados para posponer la fecha de la sentencia es tratar de reducir la condena, ya que se desconoce si se tomarán en cuenta los tres años que Lyle ha pasado en prisión domiciliaria, por lo que los abogados buscarán que le den la menor condena.

La audiencia programada para este 26 de octubre se llevó a cabo entre la jueza y los abogados de Pablo Lyle para que pudieran solicitar una reducción de la condena. Una vez que la jueza conozca los argumentos de la defensa considerará los años de cárcel que Lyle deberá enfrentar.

Sin importar la condena que le den, el actor mexicano busca convertirse en “candidato al tiempo de ganancia de incentivo”; es decir, que quiere reducir 15 por ciento su condena para salir antes con base a su buena conducta, buena voluntad y trabajando en programas de la prisión.

¿Cuántos años podría pasar en la cárcel Pablo Lyle?

De acuerdo con las leyes de Estados Unidos, la pena máxima por el delito de homicidio involuntario es de 15 años, sin embargo, la fiscalía aseguró que no buscaban la pena máxima para el histrión, por lo que podría pasar nueve años en prisión.

No obstante, los abogados de Pablo Lyle buscan reducir su condena hasta cinco años, pero será la jueza quien decida el próximo 14 de noviembre cuántos años pasará el mexicano en una cárcel estatal.

¿Qué hizo Pablo Lyle?

El 31 de marzo de 2019, Pablo Lyle golpeó a Jesús Ricardo Hernández provocando que el señor de 62 años de edad se cayera, se golpeara en la cabeza y posteriormente muriera en un hospital de Miami, Florida.

De acuerdo con las declaraciones del actor mexicano,el cuñado de Pablo Lyle conducía hacia el aeropuerto internacional, cuando en un semáforo en rojo, el cubano se bajó para reclamarle sobre una maniobra.

#LosHechos: dos hombres pelean por un “cerrón”. Se mete uno de los copilotos. Da un golpe mortal. El actor @PabloLyle, (#MirreyesVSGodinez) podría ser acusado de #HomicidioInvoluntario.



Reflexión: la vida cambia en un abrir y cerrar de puños.



TOLERANCIA.



- #Miami, EUA. pic.twitter.com/p8xpgs9JvU — ALEJANDRO VILLALVAZO 🧠 (@VILLALVAZO13) April 6, 2019

La discusión subió de tono y Pablo Lyle bajó de su carro para golpear en la cara al hombre, quien cayó al suelo y se pegó en la cabeza con la banqueta. En el video utilizado en la corte, se ve que el hombre se desplomó al instante.