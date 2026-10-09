Paco Navarrete deberá disculparse con Itzul Barrera, de Morena, por caricatura sobre arancel al aguacate

La diputada de Morena, Itzul Barrera, desató polémica en enero de 2025 al bromear en redes sociales sobre la posibilidad de imponer un arancel de 70 por ciento al aguacate. La publicación apareció días antes del Super Bowl, cuando el guacamole suele tener una presencia importante en el consumo de Estados Unidos; semanas después, aquella declaración volvió a cobrar relevancia a raíz de una caricatura del periodista Paco Navarrete, que dio pie a una denuncia ante las autoridades electorales.

El caso llegó a los tribunales electorales y concluyó con una resolución que obliga al caricaturista a ofrecer disculpas públicas a la legisladora durante 15 días; la autoridad consideró que el cartón incurrió en violencia política contra las mujeres en razón de género, mientras que Navarrete ha defendido su publicación como un ejercicio de sátira política.

La broma sobre el aguacate que desató críticas en redes

El 31 de enero de 2025, Barrera publicó un comentario en el que planteó, en tono de burla, que se produjera aguacate estadounidense, en referencia a la discusión sobre los aranceles. La declaración provocó reacciones de usuarios, quienes cuestionaron su postura frente a un producto mexicano con presencia en el mercado de Estados Unidos.

Días después, el caricaturista Paco Navarrete retomó el episodio para realizar un cartón satírico. La publicación incluía una fotografía de la diputada que, según ella misma explicó, había compartido años antes en sus redes sociales, cuando todavía no ocupaba una curul.

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Cartón de Itzul Barrera por publicación de aranceles en aguacate|Especial

¿Por qué Itzul Barrera denunció al caricaturista?

La legisladora cuestionó que la caricatura utilizara una imagen en la que se mostraban sus piernas y consideró que el contenido iba más allá de la crítica a sus declaraciones políticas. Por ello, acudió a las instancias electorales para solicitar que se retirara la publicación y que Navarrete ofreciera disculpas durante 15 días.

Al hablar del caso, Barrera defendió la libertad de expresión y el trabajo periodístico, pero sostuvo que las críticas a su desempeño público deben distinguirse del uso del cuerpo de una mujer como recurso para desacreditarla; también señaló que corresponde a las autoridades determinar si una publicación constituye una infracción.

La diputada de Morena @itzulBarrera defiende la censura a un periodista, y dice que lo del arancel al aguacate fue una "broma". También asegura que el cartón que quiere censurar es porque "la sexualiza" por usar una foto suya y supuestamente tener la leyenda de "di-puta-da", pero como pueden ver en el cartón original no se aprecia dicho mensaje. Una mentirosa. — Luis Arturo Herrera (@RealArturoH) October 8, 2026

Tribunal electoral confirma medidas contra Paco Navarrete

El Tribunal Electoral del Estado de Jalisco resolvió que el cartón constituía violencia política contra las mujeres en razón de género e impuso al caricaturista una amonestación pública, además de medidas de reparación que incluyen las disculpas y su inscripción en el Registro Nacional de Personas Sancionadas.

La Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó posteriormente la resolución. Navarrete, por su parte, sostiene que su trabajo forma parte de la sátira política y está protegido por la libertad de expresión.