Notas
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Caricaturista deberá disculparse con Itzul Barrera, de Morena, por cartón sobre arancel al aguacate
El caricaturista Paco Navarrete deberá ofrecer disculpas públicas durante 15 días a Itzul Barrera, diputada de Morena, por una caricatura sobre aranceles al aguacate.
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Adiós a los memes: Morena y aliados aprueban la llamada Ley Antimemes; pasa al Senado
¿Adiós a los memes y la sátira política? San Lázaro discute la “Ley Antimemes” que obligaría a plataformas a suspender cuentas y aplicar multas millonarias.
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"Nunca nos fuimos": Arturo Ávila insiste en recorrer la alcaldía Cuauhtémoc pese a renunciar a candidatura
Pese a bajarse de la candidatura, Arturo Ávila se pasea por la Cuauhtémoc arrastrando acusaciones por avalar agresiones a periodistas y buscar el control de internet.
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¡Se agudiza la censura! Aprueban en lo general y particular “Ley antimemes”
¿Cárcel y multas por memes? Arranca el debate en el Pleno por la reforma a la Ley de Propiedad Industrial. Sigue la sesión en directo.
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"Hacer periodismo es riesgoso": Reporteros denuncian amenazas en Acayucan, Veracruz, tras criticar al gobierno; alcalde se lava las manos
Periodistas en Acayucan, Veracruz, denuncian amenazas de muerte y hostigamiento. Conoce los detalles de la grave situación que enfrenta el gremio.
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Dysptopia, Inc: ¿Le gustaría recibir sus noticias con o sin alucinaciones?
Pese a redes sociales e IA que abaratan las noticias, AFP defiende que el periodismo verificado en terreno, como en Nepal, exige recursos y ética irremplazables.