Policía califica explosión de taxi en Liverpool como acto terrorista

En Gran Bretaña, un taxi hizo explosión frente al Hospital de Mujeres de Liverpool este domingo 14 de noviembre, causando la muerte de una persona. Las investigaciones señalan que se trató de un “atentado terrorista” por parte del pasajero del taxi.

De acuerdo con las investigaciones, el taxista, identificado como David Perry, se dio cuenta que el pasajero tenía la intención de cometer un atentado terrorista con un artefacto de fabricación casera, razón por la cual lo encerró en el taxi antes de que este hiciera explosión.

Absolute shit house that terrorist. David Perry should never have to pay for a pint ever again, some fella 👏🏽 pic.twitter.com/9axkEjdZf6 — Ste Burke (@SteBurke44) November 15, 2021

Dicha explosión terminó con la vida del presunto terrorista identificado como Emad Al Swealmeen, de 32 años de edad. De acuerdo con medios internacionales, este procedía de Oriente Próximo y llevaba viviendo en el Reino Unido varios años sin ningún incidente.

Luego de la explosión, el conductor del taxi resultó herido y fue atendido en el mismo hospital en Liverpool, donde reportaron que no sufrió daños graves por lo que fue dado de alta este lunes.

It’s been reported that a taxi driver taking an Asian passenger to a women’s hospital in Liverpool, spotted the passenger had a bomb. The driver jumped out and locked the car doors and the passenger blew himself up inside the car. The driver is a hero 🤙 pic.twitter.com/uXFUHtlQ9s — Stephen Peel (@StephenJohnPeel) November 14, 2021

Detienen a tres por la explosión de taxi en Liverpool

Al momento, el servicio de seguridad interior del Reino Unido, el MI5, se sumó a las investigaciones en conjuntó con la unidad antiterrorista de New Scotland Yard para determinar las causas del intento de atentado terrorista de este domingo que culminó en la explosión de un taxi en Liverpool.

Gracias a las declaraciones del chofer del taxi, se cree que el posible objetivo del presunto terrorista siempre fue la catedral de Liverpool, en la cual se estaba llevando a cabo el “Día del Recuerdo” (Remembrance Sunday), en el que se celebra el fin de la Primera Guerra Mundial.

Según declaraciones del subcomisario Russ Jackson, de la unidad contraterrorista del Noroeste, "No está clara la motivación de este incidente".

Nuestras investigaciones indican la existencia de un explosivo improvisado y construido por el pasajero del taxi. No sabemos por qué eligió ese hospital de Liverpool ni por qué se produjo la explosión subcomisario Russ Jackson, de la unidad antiterrorista del Noroeste.

Pasado el intento de atentado terrorista, el gobierno británico convocó un gabinete de emergencia, pues de acuerdo con el primer ministro, Boris Johnson, "lo ocurrido es un claro recordatorio de que debemos permanecer muy vigilantes".

Además, agradeció la rápida respuesta por parte de la policía en su cuenta de Twitter.

My thoughts are with all those affected by the awful incident in Liverpool today.



I want to thank the emergency services for their quick response and professionalism, and the police for their ongoing work on the investigation. — Boris Johnson (@BorisJohnson) November 14, 2021

Tras las investigaciones de la explosión, elementos de la policía desplegaron fuerzas y, bajo la Ley Antiterrorista, detuvieron a tres hombres de 21, 26 y 29 años, supuestamente ligados al atentado terrorista en el barrio de Kensington, Liverpool.

Los negociadores de la policía entablaron comunicación con los posibles terroristas para pedirles que se entregarán; además, las zonas aledañas fueron evacuadas ante cualquier posible ataque u explosión.

Ante el despliegue de fuerzas y persecución de los responsables, la alcaldesa de la ciudad, Joanne Anderson, reconoció que gracias a las acciones de la policía de Liverpool y a sus “heroicos esfuerzos evitaron lo que pudo haber sido un terrible desastre”.

Asimismo, elogió al chofer del taxi por bloquear las puertas del automóvil antes de la explosión.