¡20 años pidiendo justicia! Le quitan manta a padre que exigía justicia por su hijo en Zócalo CDMX

Édgar Mondragón Bustamante llegó al Zócalo con una manta; no buscaba un lugar en el escenario ni formar parte del acto: quería que su reclamo fuera escuchado.

El padre de Ismael, un menor que, según su denuncia, murió después de una mala práctica médica en el Hospital Infantil de Sonora, consiguió colocarse en las primeras filas de la zona de invitados y levantó su mensaje, pero no pasó mucho tiempo antes de que le quitaran la manta.

Integrantes del grupo morenista intervinieron y también intentaron sacarlo del lugar, empujándolo mientras buscaban retirarlo de la zona. Édgar se resistió y consiguió permanecer ahí, aunque terminó sin la pancarta y bajo la vigilancia de personal de seguridad.

Una manta que decía lo que Édgar quería reclamar

En la pancarta que Édgar logró mostrar esta mañana, se puede leer que las autoridades no han cumplido con lo que se les prometió, el escucharlo.

“No cumple su orden de atender mi caso”.El reclamo estaba dirigido a Rosa Icela Rodríguez, a quien Édgar señaló por no haber cumplido, según su denuncia, con una orden para atender su situación.

El hombre explicó que ésta era ya la quinta ocasión en que acudía a un evento para intentar conseguir atención de las autoridades.

El subsecretario de Seguridad, Miguel Torruco, intentó intervenir ante la protesta. Otras personas que se encontraban en el lugar también se acercaron para pedirle que bajara la manta y le ofrecieron atención, pero Édgar no cedió.

“Voy a cumplir 22 años de lucha”El reclamo del sonorense tiene como origen la muerte de su hijo Ismael.

Presidenta @Claudiashein ¿En manos de quién están nuestros hijos?



El sonorense Edgar Mondragón, con su bebé víctima de negligencia médica, logra montar su manta en primeras filas. No duró mucho porque mientras Sheinbaum hablaba de libertad de expresión, su gente se la quito e… pic.twitter.com/8Ip4MxY5RJ — Reyna Haydee Ramírez (@rynram) September 27, 2026

Édgar sostiene que el menor falleció después de una mala práctica en el Hospital Infantil de Sonora. Desde entonces, asegura, comenzó una lucha que está por cumplir 22 años.

Durante su protesta, explicó que incluso tuvo que reclasificar el delito relacionado con el caso y señaló que el expediente fue atraído en dos ocasiones por la Suprema Corte.

También quiere que el caso deje un precedente para otros niños

“Que haya una iniciativa, Ley Ismael que garantice los derechos de los niños dentro de los hospitales y protección para los médicos, que se les dote de todo lo que necesitan para que nuestras vidas estén en buenas manos”, planteó.

Se quedó, aunque ya no tenía la mantaLa intervención no consiguió sacar completamente a Édgar del lugar.

Aunque perdió la manta con la que había llegado, permaneció en la zona y consiguió llamar la atención sobre su reclamo.