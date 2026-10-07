“Se robaron el dinero de los medicamentos”: Padres de niños con cáncer denuncian a Andy López Beltrán y Amílcar Olán por desvío de recursos tras desabasto de medicinas

Exigen justicia. Padres de niños con cáncer en México acudirán a la Fiscalía General de la República para presentar una denuncia contra Andy López Beltrán y Amílcar Olán por genocidio, delincuencia organizada y homicidios tras la fuerte crisis de medicamentos que se vive en los hospitales del país.

Israel Rivas,vocero del Movimiento Nacional por la Salud de Niños con Cáncer, aseguró tener parte de las pruebas en contra de estos dos personajes.

“La Fiscalía General de la República lo sabes, que no se hagan tontos, ellos tienen la información (...) Se están protegiendo entre ellos”, explicó Israel.

Padres de niños con cáncer acusan historial por desvío de medicinas de mala calidad

Esta no es la primera vez que los integrantes del Movimiento Nacional por la Salud de Niños con Cáncer acuden a la Fiscalía General de la República para denunciar a funcionarios públicos por el desabasto de medicamentos en México, pues anteriormente se levantaron denuncias contra Andrés Manuel López Obrador (AMLO), Hugo López Gatell, entre otros.

“Es una ratería, se robaron el dinero de los medicamentos (...) Los hijos de Andrés Manuel López Obrador y sus prestanombres, ellos se los robaron”, aseguró Israel Rivas.

Israel Rivas asegura que cuentan con pruebas contundentes que demuestran que los hijos del expresidente Andrés Manuel se robaron el dinero para los medicamentos y compararon medicamentos de mala calidad, los cuales fueron suministrados a los niños con cáncer.

