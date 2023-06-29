¡Hay fecha! En Países Bajos será legal la eutanasia en niños con enfermedades terminales

En Países Bajos, el parlamento dio a conocer una nueva ley que aborda la eutanasia en niños de 1 a 12 años, el dictamen generó una buena respuesta en las redes sociales, quienes aplaudieron que las autoridades vieron a favor de los menores, pues se trata de “cuestiones médicas y éticas”.

La reciente aprobación sólo aplica en menores con enfermedades terminales, que sufran dolores “insoportables” o en su caso que no tengan posibilidades de recuperación, con esto estiman que una cantidad de cinco a diez niños acudan anualmente para tomar la decisión en compañía de sus familiares.

“Este es un tema particularmente complejo que va sobre situaciones muy angustiosas, situaciones que nadie desearía encontrarse”, señaló el ministro de Países Bajos, opinión que secundó el Partido liberal, quienes consideran que los niños pueden morir con dignidad.

¿Cuándo entra en vigor la Ley de la eutanasia en niños con enfermedades terminales?

En abril del 2002 entró en vigor la Ley de Eutanasia para mayores de 12 años;sin embargo, meses de discusión en el parlamento decidieron que, a partir del 2024 será aplicable en todo Países Bajos, a pesar de esto, aún hay un largo camino por recorrer, pues consideran que ponerlo en práctica será el problema una vez que se establezcan los requisitos para poder realizar dicha acción.

Aceptar el nuevo apartado de la eutanasia presentó adversidades, algunos sectores del gobierno se opusieron, principalmente el democristiano CDA, la Unión Cristiana CU;los liberales del VVD y progresistas, estos su mayoría son personas de 20 a 30 años.

Estudios realizados por la Universidad de Tilburgo demuestran que los jóvenes tienen una visión cada vez más conservadora sobre el aborto y la eutanasia, en comparación con generaciones anteriores, situación que preocupa a un sector de la población neerlandesa, pues en los próximos años la Ley de Eutanasia en niños con enfermedades terminales podría recibir un revés.

¿En qué países es legal la eutanasia?

El tema de la eutanasia es uno de los más controversiales a nivel mundial, pues muchos países parten de distintos contextos para tomar la decisión, algunos han cambiado su terminología y lo llaman muerte asistida; estos son los países que la practican son:



Países Bajos

Bélgica

Colombia

Luxemburgo

Canadá

Los estados de Victoria y Western Australia (Australia)

España

Eutanasia en menores: ¿En qué países es legal?

En 2014, Bélgica realizó por primera vez la práctica de la eutanasia en menores de edad; tres años después el Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia determinó que los niños, niñas y adolescentes podrían solicitarla siempre y cuando se apeguen a los lineamientos establecidos por el gobierno.