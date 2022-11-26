Pakistán: exprimer ministro Khan cancela marcha para evitar estragos

El exprimer ministro pakistaní Imran Khan dijo el sábado (26 de noviembre) que cancelaba su marcha de protesta a Islamabad porque temía que causara estragos en el país. Esta es su primera aparición pública desde que resultó herido en un intento de asesinato a principios de este mes.

Khan ha estado realizando protestas en todo Pakistán para presionar al gobierno por elecciones anticipadas desde que fue derrocado del poder en abril pasado. Las protestas debían culminar con una marcha a Islamabad, que amenazó con empeorar la agitación política en un país con armas nucleares y que está luchando contra una crisis económica.

"He decidido no ir a Islamabad porque sé que habrá destrucción y la pérdida será para el país", dijo Khan mientras hablaba en una reunión de miles de simpatizantes en la ciudad guarnición de Rawalpindi, cerca de la capital, Islamabad.

Se implementaron estrictas medidas de seguridad para la aparición de Khan. Un oficial de policía dijo al canal de la televisora local Geo TV que se habían desplegado un total de 10,000 efectivos para el evento del exprimer ministro, con francotiradores posicionados en varios puntos para su seguridad.

Man with injured legs,fracture,surgery & standing for the national anthem of Pakistan, Imran khan 🇵🇰 pic.twitter.com/EHITYDSQsw — John Burkis (@JohnBurkis) November 26, 2022

Ataque a Khan

A principios de este mes, Khan recibió un disparo en la espinilla cuando su convoy de protesta antigubernamental (con destino a Islamabad) fue atacado en el este de Pakistán, en lo que sus asistentes dijeron que fue un claro intento de asesinato por parte de sus rivales.

El sábado, Khan llegó al escenario usando un andador y estaba sentado detrás de un vidrio a prueba de balas, en lugar de la tribuna, mientras se dirigía a la multitud. Dijo que varias fuentes de seguridad le habían dicho que todavía había una amenaza para su vida.

Khan dijo que ahora estaba consultando a su partido, Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI), sobre la posibilidad de renunciar a todas las asambleas provinciales en un nuevo intento por impulsar elecciones anticipadas.

El PTI ya renunció al parlamento federal, pero permanece en el poder en dos provincias y dos unidades administrativas.