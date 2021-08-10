Niño acusado de blasfemia en Pakistán, podría recibir pena de muerte

Un niño de ocho años de edad podría recibir una pena de muerte en Pakistán tras ser acusado de “blasfemia”, debido a que orinó intencionalmente una alfombra de una biblioteca donde se guardaban unos libros religiosos musulmanes durante el mes pasado.

De acuerdo con medios de comunicación internacionales, el niño hindú de 8 años es la persona más joven acusada de blasfemia, por lo que está bajo custodia policial en Pakistán. La acusación por blasfemia podría ocasionarle la aplicación de la pena de muerte.

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Además, la familia del niño que orinó la alfombra está escondida y muchos miembros de la comunidad hindú en el distrito de Rahim Yar Khan, en Punjab, Pakistán, han huido de sus hogares luego de que una multitud musulmana atacó un templo hindú tras la liberación bajo fianza del niño ocurrida la semana pasada.

Él ni siquiera está al tanto de las acusaciones de blasfemia. Todavía no comprende cuál fue su crimen y por qué lo han retenido en la cárcel durante una semana, aseguró un miembro de la familia a un diario internacional.

Los medios internacionales mencionan que la ley contra la blasfemia está vigente en Pakistán desde 1986, pero nunca se ha llevado a cabo ninguna ejecución por este motivo en más de treinta años. Sin embargo, los sospechosos a menudo son atacados y en ocasiones asesinados por los grupos de personas.

Personas atacan templos hinduistas en Pakistán

La acción del niño de 8 años sobre la alfombra provocó que musulmanes atacaran diversos templos hinduistas en Pakistán como represalia contra el menor y su religión. En las redes circulan videos de personas que causaron destrozos la semana pasada en un recinto religioso.

You are free to go you temple? Watch this brazen attack on a temple in the broad daylight.



Another bad day for #Hindus as Ganesh #Temple in Bhong city of Rahimyar Khan was attacked by miscreants. The beasts daringly live telecast the attack on Facebook: https://t.co/uVq8UYBkQB pic.twitter.com/SzGrtIxEzk — Kapil Dev (@KDSindhi) August 4, 2021

En Nueva Delhi, India, el Ministerio de Asuntos Exteriores convocó a un diplomático de Pakistán para protestar por el ataque y exigir la seguridad de las familias hindúes que viven en aquel país, donde la mayoría es musulmana.

Primer ministro de Pakistán condena los hechos

El primer ministro de Pakistán, Imran Khan, condenó, en redes sociales, los ataques a los templos hinduistas y se comprometió a que el gobierno restaurará uno de los templos quemados.

Condenó enérgicamente el ataque contra Ganesh Mandir en Bhung, Rahim Yar Khan, ayer. Ya le he pedido a la policía que garantice el arresto de todos los culpables y tome medidas contra cualquier negligencia policial. El gobierno también restaurará el Mandir.

Strongly condemn attack on Ganesh Mandir in Bhung, RYK yesterday. I have already asked IG Punjab to ensure arrest of all culprits & take action against any police negligence. The govt will also restore the Mandir. — Imran Khan (@ImranKhanPTI) August 5, 2021