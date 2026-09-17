“Son intocables”: PAN acusa protección a políticos de Morena señalados por vínculos con el crimen organizado

Diputados del PAN pidieron al Gobierno de México actuar contra políticos de Morena que, de acuerdo con sus señalamientos, estarían relacionados con redes de corrupción y presuntos vínculos con el crimen organizado.

Federico Döring y Paulina Rubio sostuvieron que las autoridades deben priorizar la seguridad y el combate a estas estructuras, en medio de las tensiones con Estados Unidos.

Los legisladores panistas plantearon que la respuesta de México ante los cuestionamientos provenientes de Estados Unidos no debe limitarse a una discusión sobre soberanía, sino que debe acompañarse de investigaciones y acciones contra funcionarios o políticos que hayan sido señalados por posibles nexos con actividades delictivas.

El tema también fue relacionado por los diputados con la negociación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), debido a que consideran que la seguridad y el combate al crimen organizado forman parte de la relación bilateral.

PAN acusa protección a políticos señalados

Federico Döring y Paulina Rubio acusaron una supuesta sobreprotección hacia quienes, según sus señalamientos, encabezan redes de corrupción que habrían permitido desde el poder la operación y expansión del crimen organizado.

Los legisladores afirmaron que algunos de los personajes señalados permanecen en funciones públicas, mientras que otros buscan conservar el fuero o, según su planteamiento, confían en que no habrá consecuencias judiciales.

En este contexto, Döring cuestionó la actuación del Gobierno mexicano frente a los señalamientos realizados contra integrantes o figuras vinculadas con la llamada Cuarta Transformación.

“Cuando el Gobierno de los Estados Unidos habla de exponer, procesar y arrestar, por supuesto, a aquellos políticos que tengan que ver con redes de delincuencia habla justamente de la inacción del gobierno mexicano frente a las acusaciones que una y otra vez se han vertido sobre políticos y políticas de la cuarta transformación y que son intocables.”

El diputado también mencionó distintos casos que, desde su perspectiva, deberían ser revisados por las autoridades mexicanas.

“Ahí tenemos todavía a Rubén Chamoya gozando de impunidad y de todos los demás gobernadores que han sido señalados.”

Cuestionan actuación de la Fiscalía

Los señalamientos también alcanzaron a la Fiscalía General de la República (FGR); cuestionaron que, según afirmó, la titular de la institución no haya respondido sobre la existencia de una posible carpeta de investigación relacionada con Andy López Beltrán.

“Ahí tenemos a la fiscal general de la República evadiendo todo cuestionamiento sobre si existe o no una carpeta de investigación a Andy López Beltrán, a Mil Carolán, el rey del tráfico de influencias.”

Agregó que también existen cuestionamientos alrededor del exsecretario de Marina, Rafael Ojeda, y pidió que se revise su situación.

“y tampoco responde nada respecto al general Ojeda, que debiera estar siendo investigado.”

Las declaraciones forman parte de la postura expresada por los diputados del PAN frente al debate sobre los presuntos vínculos entre integrantes de la clase política y organizaciones criminales.

Seguridad y T-MEC, en el centro del reclamo

Además de exigir investigaciones, los diputados panistas plantearon que el Gobierno debe colocar la seguridad como un asunto prioritario dentro de la relación con Estados Unidos y la negociación comercial.

Döring sostuvo que México debe proteger aspectos como el T-MEC, los empleos, las exportaciones y las manufacturas, mientras que también debe avanzar en acciones contra el crimen organizado.

La discusión ocurre en un contexto de presión bilateral sobre temas como narcotráfico, corrupción, tráfico de armas y seguridad. Para los legisladores del PAN, atender los señalamientos contra políticos y funcionarios forma parte de la respuesta que México debe dar ante estos cuestionamientos.