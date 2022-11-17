PAN pide reparación del daño a familiares de las hermanas Sánchez

Diputados locales del PAN en el Congreso de la CDMX, exigieron al comisionado Ejecutivo de Atención a Víctimas CDMX, Ernesto Alvarado Ruiz, no escatimar esfuerzos ni recursos para garantizar una reparación del daño integral a la familia de las hermanas Esmeralda y Sofía Sánchez Canchola, quienes fallecieron al caer en una coladera sin tapa en Iztacalco hace días.

“Increíble que todas las muertes por la negligencia del gobierno de MORENA se queden en la impunidad. Las víctimas están cansadas de simples disculpas o recibir condolencias de funcionarios ineptos”.

Así lo declaró este jueves, el diputado local Luis Chávez García, quien pidió también a los alcaldes y a SACMEX, realizar un estudio y análisis urbano para ubicar faltantes en las tapas de coladeras y rejillas en alcantarillas, ello, para evitar más accidentes.

Por su parte, el diputado Héctor Barrera Marmolejo, informó que, de 2019 a 2021, SACMEX tuvo que desembolsar 33 millones 660 mil pesos de recursos públicos para la reposición de accesorios de drenaje y agua potable faltantes, que en muchos casos se debe a que son robados para venderse en locales que compran fierro viejo.

2019 a 2021 se repusieron tres mil 792 coladeras

Año con año, las rejillas de piso, pozos de visita y coladeras pluviales hechas de fierro fundido desaparecen de la noche a la mañana, y se cuentan por centenas.

Cifras de SACMEX sobre este problema, indican que de 2019 a 2021 se repusieron tres mil 792 rejillas de piso, pozos de visita y coladeras pluviales, que si bien representan apenas el 0.8 por ciento del total de esos accesorios distribuidos en las 16 Alcaldías, dejan pérdidas millonarias al erario de la Ciudad de México.

Los diputados comentaron que el gobierno local junto con las alcaldías, deben considerar en su presupuesto 2023, una partida para la colocación de tapas en coladeras y rejillas faltantes.

En su momento, el diputado Diego Garrido explicó que legislará por promover que, quien sufra de algún accidente ya sea por caída, tropiezo o algún daño físico por el mal cuidado urbano en la Ciudad, tenga derecho a recibir una indemnización económica.

“Vamos a pedir información también sobre el número de beneficiarios por averías en sus automóviles por baches, que también este tema es causante de accidentes fatales”.