¿Pan de muerto tradicional o innovador? Así se reinventa este clásico mexicano

¡Momias, esqueletos, arañas y calabazas! El pan de muerto es mucho más que un dulce de temporada: es identidad, historia y cultura mexicana hecha masa. ¿Tu prefieres el tradicional o innovador? Conoce la nueva manera de hacer este tradicional pan.

Y este año, las panaderías artesanales de México están demostrando que la tradición también puede reinventarse. A las clásicas piezas decoradas con huesitos de azúcar rosa y blanca, ahora se suman figuras de arañas, calabazas, momias y personajes de ficción que conquistan la vista antes de conquistar el paladar.

¿De dónde nace la idea de innovar el pan de muerto?

Todo comenzó con una idea sencilla pero poderosa. "Le dije a mi mamá, pues hay que a ver cómo nos salen unas figuras de muertos, y ya yo empecé a hacer unas arañas, en donde dice, ay miren, quedaron bien bonitas, y empezamos y empezamos, ya después surgió lo de las calabazas, lo de los yaks, y ya después empezamos a hacer las momias", relató una de las panaderas artesanales.

Pero que nadie se preocupe: la esencia de la receta se mantiene intacta. La magia está en los detalles. "En la masa prácticamente es igual, nada más se agregan unas cosas porque el de muerto pues lleva otros ingredientes extras, para que le dé la consistencia a lo que es el tradicional pan de muerto y ya las pastas, las de calabacitas y eso ya se van pigmentando con pinturas vegetales que son comestibles", explicaron las artesanas.

Y lo mejor de todo es que las nuevas creaciones no desplazan al pan de siempre. Los panes personalizados con el nombre de un ser querido y las piezas con huesitos siguen siendo protagonistas de esta hermosa costumbre que acompaña el reencuentro con quienes ya no están.

Entre nuevas formas, colores vibrantes y diseños creativos, el pan de muerto demuestra que una tradición viva es aquella que sabe adaptarse sin perder su alma.