PAN mueve sus piezas rumbo a 2027: presenta a coordinadores en CDMX

El Partido Acción Nacional (PAN) presentó a sus coordinadores de la Defensa de la Patria, la Familia y la Libertad en la Ciudad de México, como parte de sus preparativos rumbo a las elecciones de 2027. El dirigente nacional del partido, Jorge Romero, anunció los nombramientos de tres alcaldes capitalinos.

Alessandra Rojo de la Vega lanza críticas por la inseguridad

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, lanzó críticas contra quienes, afirmó, buscan limitar la libertad de expresión y cuestionar a las autoridades.

“Hay territorios donde el crimen manda y las familias tienen miedo”, señaló. También acusó a quienes gobiernan de permitir que continúe la violencia y de no tener el valor para poner orden.

PAN apuesta por sus alcaldes rumbo a 2027

Luis Mendoza, alcalde de Benito Juárez, recibió su constancia y defendió la continuidad del proyecto político en la demarcación. Por su parte, Carlos Orvañanos, alcalde de Cuajimalpa, afirmó que la alcaldía es un bastión panista y destacó la importancia de las familias, los pueblos originarios y la comunidad.

Los nombramientos forman parte de la estrategia del PAN de cara a los comicios de 2027.