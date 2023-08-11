Senador de oposición celebra disminución de pobreza en México

Legisladores de oposición reconocieron la reducción de la pobreza en México. En conferencia de prensa, el senado del PAN Damián Zepeda celebró que en este sexenio se haya logrado disminuir la pobreza en nuestro país.

"Disminuyó la pobreza en México y es una gran noticia. De 2018, que entró este gobierno a la fecha, hay 5 millones de personas menos en situación de pobreza en México. Esa es la muy buena noticia. La muy mala noticia es que en ese mismo periodo de tiempo hay 5 millones de personas en México más que tienen alguna carencia social. Es decir, que tienen una vulnerabilidad por una carencia social que puede ser salud, educación, vivienda, servicios básicos, y de más", expuso.

El senado del PAN dijo que no se puede echar las campanas al vuelo ya que hace falta considerar otros los indicadores, como el acceso a la salud y la pobreza extrema, condiciones que implican un descalabro en estos cinco años de gobierno.

30 millones de mexicanos ya no tienen acceso a servicios de salud: PAN

Zepeda Vidales expuso que hay 5 millones más de mexicanos que ganan menos de 2 mil pesos al mes, es decir que se encuentran por debajo de la línea de pobreza extrema y que tienen tres o más carencias.

"Esos no solo mejoraron su situación sino que hay más gente en pobreza extrema, según los mismos datos del CONEVAL", enfatizó.

El peor retroceso en México, recalcó el panista, es el relativo al acceso a la salud, ya que en el sexenio de López Obrador 30 millones de mexicanos ya no tienen acceso a servicios de salud.

"El dato más negativo que tenemos, el más preocupante, es que pasamos de 20 millones de personas que no tienen acceso a salud a 50 millones de personas que no tienen acceso a salud", concluyó.

¿Cuánto disminuyó la pobreza en México?

La pobreza en México se redujo en 8.9 millones de personas a un total de 46.8 millones, casi 16 por ciento menos que las 55.7 millones de 2020, reveló el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

El porcentaje de población en situación de pobreza bajó a 36.3 por ciento en 2022 frente a la proporción de 43.9 por ciento de 2020, un descenso de 7.6 puntos porcentuales, según la última medición del Coneval, organismo encargado de la medición oficial de la pobreza en México, con cerca de 126 millones de habitantes.