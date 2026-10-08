“¿No te surtieron tu receta?” PAN lanza plataforma para reportar desabasto en hospitales de Veracruz

¿Te volvieron a quedar mal con la medicina que necesitas? Si acudiste a un hospital o centro de salud público en Veracruz y saliste con la receta sin surtir, ahora existe una plataforma para reportar ese caso y dejar constancia de lo ocurrido.

El Partido Acción Nacional (PAN) en Veracruz habilitó un sitio para recopilar reportes de pacientes que aseguran haber enfrentado problemas para obtener medicamentos, material de curación u otros insumos en hospitales públicos del estado.

La herramienta busca reunir información sobre casos concretos y, de acuerdo con el partido, entregar reportes de manera semanal a autoridades estatales y federales.

¿Qué puedes reportar en la plataforma del PAN Veracruz?

La plataforma está dirigida a personas que hayan tenido dificultades para recibir los medicamentos indicados en una receta o que hayan enfrentado otros problemas relacionados con la atención médica.

Además de recetas que no fueron surtidas, el PAN señala que también podrán reportarse casos de cirugías que hayan sido pospuestas por falta de insumos o situaciones en las que un estudio médico no pudo realizarse debido a problemas con el equipo necesario.

La intención es que cada reporte permita identificar qué ocurrió y en qué hospital se presentó el problema.

Para realizar el reporte se solicita contar con una fotografía de la receta que no fue surtida, así como proporcionar datos como la CURP y el diagnóstico. El partido también pide que los pacientes protejan su información personal y tapen su nombre en la documentación que envíen.

La plataforma puede consultarse en panver.mx/salud.

¿Qué hará el PAN con los reportes?

De acuerdo con Ana Cristina Ledezma López, dirigente estatal del PAN, la información será concentrada para elaborar reportes sobre los casos recibidos.

El partido sostiene que estos informes serán enviados semanalmente a autoridades estatales y federales, además de que buscará presentar la información desglosada por hospital.

La dirigente panista también señaló que las personas que así lo soliciten podrían recibir apoyo para promover un amparo con el objetivo de acceder a los medicamentos prescritos.

Es importante considerar que la plataforma es una herramienta impulsada por un partido político, por lo que los reportes que ahí se reciban corresponden a casos recopilados por esa organización.

PAN cuestiona la versión del Gobierno de Veracruz

La creación de esta plataforma ocurre en medio de las protestas de trabajadores del sector salud en Veracruz por la falta de medicamentos e insumos.

El PAN cuestionó las declaraciones de la gobernadora Rocío Nahle García, quien ha rechazado los señalamientos sobre falta de medicamentos y calificó las movilizaciones del sector como un “show mediático”.

Ante ello, Ledezma López sostuvo que las denuncias de los trabajadores no deberían considerarse un asunto partidista y defendió el derecho del personal médico a exigir condiciones adecuadas para brindar atención.

La dirigente panista también cuestionó los recorridos realizados por la gobernadora en hospitales para verificar el abasto y aseguró que las imágenes difundidas por el Gobierno estatal no reflejan lo que, según el partido, ocurre en algunos centros de salud.

Por ahora, la plataforma busca convertir las quejas de pacientes en reportes documentados. Si tienes una receta que no fue surtida, el PAN Veracruz pide conservar la evidencia y proteger tus datos personales antes de enviarla.