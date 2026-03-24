Tanque de gas oxidado provoca fuga en la Cuauhtémoc; investigan incendio provocado en Iztapalapa

La CDMX, siempre convulsa, no descansa de los sucesos y es que mientras usted dormía, la movilidad de los cuerpos de auxilio en la capital del país se intensificó tras reportarse dos incidentes distintos en las demarcaciones Cuauhtémoc e Iztapalapa.

En el primer caso, integrantes del cuerpo de bomberos se desplazaron hacia la colonia Santa María la Ribera para intervenir en una fuga de combustible detectada dentro de una vivienda situada en la intersección de las calles Fresno y Flores Magón.

¿Qué pasó #MientrasDormía?



Incendio presuntamente provocado en Iztapalapa moviliza a emergencias.



El fuego inició en una tapicería y dejó daños materiales; ya investigan si fue intencional.



En la Cuauhtémoc, una fuga de gas fue controlada sin lesionados.



El reporte de… pic.twitter.com/eFHIxuVelv — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 24, 2026

El origen del percance se vinculó directamente con un contenedor de gas LP que posee una capacidad de 20 kilogramos, mismo que exhibía un notable deterioro y signos avanzados de oxidación en su estructura.

Debido a las precarias condiciones del tanque, el hidrocarburo comenzó a filtrarse, lo que representó una amenaza inmediata para los residentes del inmueble y las propiedades colindantes.

Al arribar al lugar de los hechos, los vulcanos ejecutaron maniobras estratégicas para contener el escape del gas y mitigar cualquier peligro mayor. Una vez estabilizada la situación, el cilindro fue extraído de la casa y enviado a un espacio seguro, donde el personal especializado procedió a realizar su vaciado bajo estrictas normas de control.

Como medida de autoprotección, diversos colonos optaron por abandonar sus hogares momentáneamente mientras se desarrollaban las tareas de atención, aunque los reportes oficiales confirmaron que no hubo personas heridas ni casos de intoxicación.

Incendio presuntamente provocado en Iztapalapa despertó a vecinos

Por otro lado, en la alcaldía Iztapalapa, un siniestro aparentemente intencional generó la movilización de las unidades de rescate. Los habitantes de la zona notificaron a las autoridades sobre la presencia de un intenso aroma a quemado, acompañado por estruendos derivados de cortocircuitos en el cableado eléctrico.

El fuego se originó en un establecimiento dedicado a la tapicería de mobiliario de madera, situación que provocó angustia entre los vecinos ante la posibilidad de que el incendio se propagara a las construcciones contiguas.

Los primeros en responder a la emergencia fueron los agentes policiales adscritos al sector Churubusco, quienes emplearon herramientas básicas para frenar el avance de las llamas antes del arribo de los especialistas.

🚨 Tragedia en #Tlalpan



Una niña de dos años murió este lunes 23 de marzo tras caer en una cisterna dentro de su domicilio en la colonia Magdalena Petlacalco, alcaldía Tlalpan, en la Ciudad de México.



De acuerdo con los primeros reportes, su hermano intentó rescatarla sin… pic.twitter.com/4eOWitkY14 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 24, 2026

Poco tiempo después, el Heroico Cuerpo de Bomberos llegó al sitio para extinguir las llamas en su totalidad y prevenir afectaciones de mayor escala en la manzana.

A pesar de que el evento fue controlado con éxito y no se registraron daños a la integridad física de los ciudadanos, el local sufrió pérdidas materiales considerables, incluyendo la marquesina y diversos muebles que terminaron consumidos por el fuego.

🔥 Incendio histórico en #Georgia



La ciudad de Rome, en el estado de Georgia, #EU fue escenario de un devastador incendio que consumió el Palacio de Justicia del condado de Floyd, un edificio con más de un siglo de historia.



Las columnas de humo fueron visibles desde… pic.twitter.com/jJ0yjjCELD — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 24, 2026

Actualmente, las instituciones correspondientes han puesto en marcha las indagatorias para esclarecer las causas del incendio en la tapicería.

Como parte de este proceso, se realiza un análisis exhaustivo de las grabaciones de las cámaras de seguridad instaladas en las inmediaciones para corroborar si el inicio del fuego fue provocado por terceros.