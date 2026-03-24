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Tanque de gas oxidado provoca fuga en la Cuauhtémoc; investigan incendio provocado en Iztapalapa

Bomberos controlan fuga de gas por tanque oxidado en la Cuauhtémoc y sofocan incendio en una tapicería de Iztapalapa. No se reportan heridos en los incidentes.

Pánico en la CDMX
Emergencia en CDMX: Evacúan vecinos por fuga de gas LP y rescatan inmuebles tras incendio en Iztapalapa. Autoridades investigan si fue provocado.|Captura de video

Escrito por: Ollinka Méndez

La CDMX, siempre convulsa, no descansa de los sucesos y es que mientras usted dormía, la movilidad de los cuerpos de auxilio en la capital del país se intensificó tras reportarse dos incidentes distintos en las demarcaciones Cuauhtémoc e Iztapalapa.

En el primer caso, integrantes del cuerpo de bomberos se desplazaron hacia la colonia Santa María la Ribera para intervenir en una fuga de combustible detectada dentro de una vivienda situada en la intersección de las calles Fresno y Flores Magón.

El origen del percance se vinculó directamente con un contenedor de gas LP que posee una capacidad de 20 kilogramos, mismo que exhibía un notable deterioro y signos avanzados de oxidación en su estructura.

Debido a las precarias condiciones del tanque, el hidrocarburo comenzó a filtrarse, lo que representó una amenaza inmediata para los residentes del inmueble y las propiedades colindantes.

Al arribar al lugar de los hechos, los vulcanos ejecutaron maniobras estratégicas para contener el escape del gas y mitigar cualquier peligro mayor. Una vez estabilizada la situación, el cilindro fue extraído de la casa y enviado a un espacio seguro, donde el personal especializado procedió a realizar su vaciado bajo estrictas normas de control.

Como medida de autoprotección, diversos colonos optaron por abandonar sus hogares momentáneamente mientras se desarrollaban las tareas de atención, aunque los reportes oficiales confirmaron que no hubo personas heridas ni casos de intoxicación.

Incendio presuntamente provocado en Iztapalapa despertó a vecinos

Por otro lado, en la alcaldía Iztapalapa, un siniestro aparentemente intencional generó la movilización de las unidades de rescate. Los habitantes de la zona notificaron a las autoridades sobre la presencia de un intenso aroma a quemado, acompañado por estruendos derivados de cortocircuitos en el cableado eléctrico.

El fuego se originó en un establecimiento dedicado a la tapicería de mobiliario de madera, situación que provocó angustia entre los vecinos ante la posibilidad de que el incendio se propagara a las construcciones contiguas.

Los primeros en responder a la emergencia fueron los agentes policiales adscritos al sector Churubusco, quienes emplearon herramientas básicas para frenar el avance de las llamas antes del arribo de los especialistas.

Poco tiempo después, el Heroico Cuerpo de Bomberos llegó al sitio para extinguir las llamas en su totalidad y prevenir afectaciones de mayor escala en la manzana.

A pesar de que el evento fue controlado con éxito y no se registraron daños a la integridad física de los ciudadanos, el local sufrió pérdidas materiales considerables, incluyendo la marquesina y diversos muebles que terminaron consumidos por el fuego.

Actualmente, las instituciones correspondientes han puesto en marcha las indagatorias para esclarecer las causas del incendio en la tapicería.

Como parte de este proceso, se realiza un análisis exhaustivo de las grabaciones de las cámaras de seguridad instaladas en las inmediaciones para corroborar si el inicio del fuego fue provocado por terceros.

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