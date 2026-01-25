¡Violencia en CDMX! Ejecutan a dos personas en calles de Cuauhtémoc; escapan en una moto

¡Tragedia en CDMX! En las primeras horas de este 25 de enero 2026, mientras usted dormía , dos personas fueron ejecutadas a balazos en calles de la alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México; los culpables huyeron del lugar.

Los hechos ocurrieron sobre la Av. Ribera de San Cosme y la calle de Nogal, en la colonia Santa María la Rivera.

Sicarios escapan en motocicleta tras ataque armado en San Cosme

Tras el ataque a balazos, los servicios de emergencia como policías de la Ciudad de México, así como el personal de la Fiscalía General de Justicia de la capital del país, llegaron al lugar de los hechos.

Los presuntos responsables huyeron del lugar a bordo de una motocicleta tras la ejecución de las víctimas.

La zona de los hechos fue acordonada y resguardada por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX.

Fiscalía de la CDMX comienza las investigaciones de la ejecución

Hasta el momento se desconoce la razón por la que las dos personas fueron ejecutadas; la identidad de las víctimas y culpables aún no han sido reveladas.

Los cuerpos de las víctimas fueron retirados del lugar por el personal de investigación forense, así como de los servicios periciales de la Fiscalía General de Justica para continuar con las investigaciones.

¿Qué hacer en caso de balacera en CDMX?

La violencia en México no para, por ello, es importante estar preparados y saber qué hacer en caso de estar en situaciones peligrosas, pero ¿qué hacer en caso de una balacera?

