Durante el concierto de la boyband “Mirror”, en Hong Kong, se desplomó una pantalla gigante en el escenario, provocando que al menos dos personas resultaran lesionadas la noche del jueves (hora local).

Medios locales han reportado que hay alrededor de tres personas heridas, las cuales ya se encuentran siendo atendidas en el hospital Queen Elizabeth.

En redes sociales se viralizó el video del momento en el que la pantalla cayó sobre un grupo de bailarines que se encontraban dando su espectáculo en el escenario de Hong Kong Coliseum.

En las imágenes se pudo ver a los bailarines vestidos de blanco actuando, cuando una de las pantallas se soltó de los cables que la sostenía en el aire y aplastó a uno de los hombres.

Otro de los bailarines intentó evitar que la pantalla se derrumbara por completo en el suelo, sin embargo no lo logró y la pantalla cayó aplastando al menos a otra persona, en medio de los gritos de los asistentes.

Horrifying! BREAKING: Large screen collapses during concert by boy band Mirror at the Hong Kong Coliseum! This man was hurt so bad! pic.twitter.com/iWXTMfDWXh — Keen Zhang (@mkgenie) July 28, 2022

Tras el incidente, Ahfa Wai-Kwan, manager de “Mirror” se disculpó con los asistentes y les solicitó que abandonaran la sala del concierto de manera tranquila.

Los bailarines lesionados recibieron los primeros auxilios por los paramédicos del Hong Kong Coliseum y después fueron trasladados al hospital Queen Elizabeth, uno de ellos se encuentra en terapia intensida, ya que medios locales aseguran que podría quedar paralítico.

De acuerdo con medios de Hong Kong, uno de los bailarines tenía una lesión en el cuello y lo reportaron grave, mientras que el otro se hirió la cabeza pero estaba estable.

Hong Kong Coliseum tenía reportes de fallas de otros conciertos

Según informaron medios locales, el Hong Kong Coliseum tenía reportes de fallas, incluso algunas personas firmaron una petición para que dejaran de hacer conciertos en el lugar.

Y hasta compartieron videos donde se ve el escenario tambaleándose por el peso de los artistas y los pasillos con poca luz.

Horrific incident at Hong Kong Coliseum as large overhanging LED panel falls directly on dancers on the stage during @MirrorHK12 concert. pic.twitter.com/clsaRL0xyw — Jonny (@jonnnnyw) July 28, 2022

Otros accidentes de la banda “Mirror”

En el concierto del martes de la boyband, “Mirror”, uno de sus integrantes sufrió un accidente al caer del escenario mientras cantaba.

El momento también fue compartido en redes sociales, por fortuna, el cantante no sufrió lesiones de gravedad y pudo seguir con el espectáculo.

