Intentan salvar al árbol más grande del mundo de incendios en EU

En su intento por salvar un famoso bosque de secuoyas gigantes y al que es considerado el árbol más grande del mundo, bomberos trabajan intensamente para combatir los incendios que se mantienen activos en el área escarpada de Sierra Nevada.

Protegen de incendios en Sierra Nevada al árbol más grande del mundo

El árbol más grande del mundo, el colosal árbol "General Sherman" ubicado en el bosque del Parque Nacional de Sequoia, el Museo del Bosque Gigante y otros edificios fueron envueltos por los bomberos para protegerlos contra la posibilidad de que se produzcan intensas llamas.

El crecimiento del fuego ha sido mínimo en las últimas horas, el humo se ha disipado, además de que los niveles de humedad han bajado y la temperatura ha aumentado, sin embargo las cuadrillas continúan aplicando envoltura de protección a los árboles icónicos de secuoya y a las históricas estructuras en el lugar.

Some of the world’s oldest and largest trees are being threatened by the #KNPComplexFire at the southern end of the Sierra Nevada range in #California. https://t.co/GFZNdII9mv pic.twitter.com/WljrQbolRf — NASA Earth (@NASAEarth) September 17, 2021

Cabe señalar que la envoltura de aluminio puede soportar un intenso calor por cortos periodos de tiempo y conforme a funcionarios federales, este material ha sido utilizado desde hace años en todo el oeste de Estados Unidos para proteger del fuego a estructuras que estén bajo amenaza.

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El complejo de incendios KNP de cerca de 3 mil hectáreas, que se encendió por un rayo en la noche del 9 de septiembre, se encuentra ardiendo a poco más de kilómetro y medio de distancia del Giant Forest. El complejo está compuesto por el Paradise Fire y el Colony Fire. Los incendios han matado a miles de secuoyas, algunas tan altas como edificios y con miles de años de antigüedad.

#KNPComplex fires burning in Sequoia National Park have exploded in size. Now they are threatening the world’s largest trees. pic.twitter.com/MaMZAtT7fc — Pattrn (@pattrn) September 17, 2021

El Parque Nacional de Sequoia está cerrado al público debido a que se espera que el incendio Colony, uno de los dos activos en el Parque Nacional de las Secuoyas, llegue al Bosque Gigante, en los próximos días.

General Sherman, el árbol más grande del mundo

"General Sherman" es considerado el árbol más grande del mundo debido a su volumen, con 1,487 metros cúbicos (52,508 pies cúbicos), según datos del Servicio de Parques Nacionales. El coloso mide 84 metros (275 pies) de alto y tiene un diámetro de 31 metros (103 pies) en su base.