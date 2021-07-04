Un éxito, cirugía de colon del Papa Francisco, asegura portavoz

El Papa Francisco fue operado este domingo 4 de julio con éxito de un problema de colon en el Hospital Policlínico Gemelli de Roma.

De acuerdo con Matteo Bruni, portavoz de el Vaticano, "el Santo Padre ha reaccionado bien a la intervención realizada bajo anestesia general". esta tarde.

Medios italianos informaron que el Papa estuvo internado en el Policlínico A. Gemelli y fue intervenido quirúrgicamente por la tarde por una estenosis diverticular.

"El Santo Padre reaccionó bien a la intervención realizada bajo anestesia general y realizada por el rofesor Sergio Alfieri, con la asistencia del profesor Luigi Sofo, el doctor Antonio Tortorelli y la doctora Roberta Menghi”, agregó el jefe de prensa del Vaticano.

Informó que la anestesia fue realizada por el profesor Massimo Antonelli, la profesora Liliana Sollazzi y los doctores Roberto De Cicco y Maurizio Soave. El profesor Giovanni Battista Doglietto y el profesor Roberto Bernabei también estuvieron presentes en el quirófano.

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El Papa Francisco se encuentra en el Policlínico Gemelli de Roma, donde se sometió a una cirugía programada por una estenosis diverticular sintomática del colon. La estancia hospitalaria durará "al menos cinco días", según informan agencias italianas que refieren fuentes del hospital.

Hospitalizan al Papa Francisco para cirugía

El Papa Francisco fue admitido en un hospital de Roma el domingo por la tarde para una “cirugía programada” en su colon, así lo informó el portavoz del Vaticano, Matteo Bruni.

En una breve declaración Bruni dijo que el Papa Francisco, de 84 años, sufría de “estenosis diverticular sintomática” del colon, por lo que sería intervenido.

Aunque no dejó en claro cuándo se llevaría a cabo la cirugía, su portavoz informó que se informaría de su estado de salud, lo cual ocurrió esta noche en Roma.

El médico Sergio Alfieri es quien está a cargo del procedimiento quirúrgico, informó el Vaticano.

El Papa Francisco había saludó esta mañana al público en la Plaza de San Pedro, siguiendo una tradición dominical, incluso informó que irá a Hungría y Eslovaquia en septiembre próximo.

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