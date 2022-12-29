¿Vendrá el Papa Francisco a México antes de 2024? AMLO responde

Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reveló si el Papa Francisco realizaría una visita a México antes de que deje el cargo en el 2024.

Durante la mañanera de hoy, AMLO respondió a los cuestionamientos sobre si ha hecho una invitación al Santo Padre para que visite México antes de que culmine su gobierno en 2024..

“Ya lo invité con el jefe de Estado del Vaticano, que platicamos y estuvo conmigo, creo que nos hemos encontrado como dos veces con el jefe del Estado del Vaticano y lo invitamos al Papa”, declaró.

Sin embargo, dijo que aún no recibe respuesta sobre una posible visita del Papa Francisco a México.

Aunque a pesar de que no existe una respuesta sobre la visita a México, AMLO destacó la labor del Papa Francisco al frente de la Iglesia Católica y de no intervenir en la política de México, por lo que expresó admiración.

“Independientemente de lo religioso, le tengo mucho respeto y admiración al Papa Francisco, lo considero un hombre muy humano, que ha sabido poner a la Iglesia católica en correspondencia con las realidades de injusticia que han prevalecido, sobre todo en los últimos tiempos. Él constantemente está hablando de la desigualdad, de la pobreza, de la discriminación, de las injusticias que se cometen. Y ha sido muy respetuoso con nosotros”,

“Lo considero el político más importante del mundo en la actualidad, independientemente de ser el dirigente religioso del catolicismo”, abundó AMLO.

AMLO desea pronta recuperación al Papa Emérito, Benedicto XVI

El Presidente López Obrador también deseó una pronta recuperación al Papa Emérito, Benedicto XVI, quien se encuentra delicado de salud y por quien el Papa Francisco ha pedido oraciones.

"Deseo que salga adelante, que se recupere... además lo haría por cualquier ser humano, le pediría que se recupere y le deseo, ¿no?, que salga adelante. Lo hago por cualquier ser humano y más en este caso, una autoridad de una iglesia, le deseo eso.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ confió en que en breve se recupere Benedicto XVI, el Papa que renunció y que visitó México en el 2012 y permanece grave de salud pic.twitter.com/GSxPTPxxI4 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 29, 2022

AMLO recordó la visita de Benedicto XVI a México en marzo de 2012, en donde supuso que hablaría mál de él, aunque se llevó la sorpresa de escuchar un "discurso de avanzada". También reconoció que es de los mejores teólogos que tiene el Vaticano.

"Es un teólogo de primer nivel, de lo mejor que tiene la Iglesia católica, el papa en retiro, Benedicto, de lo mejor, un hombre muy preparado, mucho muy preparado, él vino con un discurso de avanzada, pero de avanzada. Y me quedé muy satisfecho, muy contento", contó.