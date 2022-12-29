¿De qué trató la mañanera de AMLO? Resumen del 29 de diciembre

El 29 de diciembre, en la mañanera de AMLO se dio a conocer el informe sobre la regularización de los autos chocolate y de la alerta sísmica. Este es el resumen de la conferencia de López Obrador.

Regularización de autos chocolate continuará en 2023

Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, informó en la mañanera de AMLO que al cierre del año la regularización de conocido como autos chocolate y que este proceso continuará en 2023 al menos en los primeros tres meses.

Detalló que del 19 de marzo al 28 de diciembre se tienen un millón 47 mil 142 vehículos regularizados en 17 estados a través de 141 módulos.

#EnLaMañanera | El programa para la regularización de autos "chocolate" se ampliará hasta marzo de 2023, informó @rosaicela_



A la fecha se han regularizado más de un millón de autos. pic.twitter.com/XxyyTdYtlr — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 29, 2022

Tres estados son los que encabezan la regularización de los autos chocolates, que son Baja California, Chihuahua y Tamaulipas, con 53.2%.

En total se tiene un monto total recaudado de 676.1 millones de pesos por la regularización de autos chocolate.

Amnistía y preliberaciones en noviembre-diciembre

Rosa Icela indicó en la mañanera de AMLO que por instrucción presicencial se han preliberado y otorgado preliveraciones al 28 de diciembre 4 mil 20.

Tan solo de 21 de noviembre al 21 de diciembre, se 692 personas que estaban en centros penitenciarios quedaron en libertad, de las cuales 662 fueron preliberaciones y 30 amnistías.

Sistema de envío de alerta sísmica por mensaje

Laura Velázquez Alzúa, titular de la Coordinadora Nacional de Protección Civil, informó que para 2023 se tiene un proyecto para el alertamiento por sismo a través de mensajes de teléfono celular.

Detalló que este proyecto se trabaja desde 2019 de forma conjunta con el gobierno de la Ciudad de México, la SSPC y la coordinación de estrategia digital de Presidencia y es de los más importantes para 2023.

"Vamoss a continuar con la homologación de sonidos del sistema de alerta sísmica para que sea el mismo para la población, además de la ampliación a Colima y del Estado de México", detalló.



AMLO rechaza pronunciarse sobre anuncios en favor de Sheinbaum

El Presidente no quiso dar su posición sobre algunos anuncios que son pagados por legisladores de Morena en favor de Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno, pero aseguró que tanto ella como el canciller Marcelo Ebrard y el secretario Adán Augusto tienen el perfil para dar continuidad al movimiento de transformación.

"No tengo preferencia por ninguno, todos los que aspiran de nuestro movimiento son de primera, reúnen todos los requisitos y tienen un perfil excepcional", expresó.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ evitó hablar de los espectaculares con la frase #EsClaudia que promueven la candidatura presidencial de Morena de @Claudiashein y que son pagados por algunos diputados de #Morena pic.twitter.com/iKmOIyUhQX — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 29, 2022

AMLO enviará carta a Biden previo a reunión

El Presidente reveló que mandará una carta a Biden para darle a conocer los tres principales temas que abordará durante la reunión bilateral.

La misiva, detalló López Obrador, la enviaría a más tardar el 2 de enero, casi una semana antes de que el mandatario de Estados Unidos arribe a México.

AMLO revela si invitará al Papa Francisco a México

El mandatario dio a conocer si ya realizó una invitación para que el representante de la Iglesia Católica visite a México.

López Obrador reconoció que el Papa Francisco es una gran líder, pues ha abogado por la igualdad y que ha respetado el proceso de transformación.

"Le tengo mucho respeto y admiración, lo considero un hombre muy humano, que ha sabido poner a la iglesia católica en correspondencia con las realidades de injusticia, que han prevalecido sobre todo en los últimos tiempos, él constantemente ha hablado de la desigualdad, de la pobreza, la discriminación, de las injusticias que se comete y ha sido muy respetuoso con nostros", expresó AMLO en la mañanera.

AMLO desea pronta recuperación a Benedicto XVI

El Presidente espera que el papa en retiro, Benedicto XVI, salga adelante y recordó la vez que visitó México con un discurso de avanzada, a pesar de que se le conocía co mo un Papa conservador y reconoció que es un teólogo de primer nivel.

"Que se recupere, que salga adelante, con cualquier ser humano, pero en este caso es una autoridad", dijo.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ confió en que en breve se recupere Benedicto XVI, el Papa que renunció y que visitó México en el 2012 y permanece grave de salud pic.twitter.com/GSxPTPxxI4 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 29, 2022

AMLO despide la mañanera con música

Como ya es costumbre en la Sonora Mañanera, López Obrador puso la canción de “El Año Viejo”, de Tony Camargo y una más de Marco Antonio Muñíz.

Al son de la #SonoraMañanera el presidente @lopezobrador_ cerró su conferencia con la canción de “El Año Viejo”, de Tony Camargo pic.twitter.com/fUu70faXgx — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 29, 2022

¿Qué dijo AMLO en la mañanera de hoy?

El Presidente habló de las "corcholatas", además del Papa Francisco y del Papa Emérito, Benedicto XVI; estas fueron las frases más destacadas que dijo AMLO en la mañanera de hoy.