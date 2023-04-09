¿Qué es Urbi et Orbi, mencionado por el Papa Francisco en la misa de Domingo de Resurrección?

El Papa Francisco emitió este Domingo de Resurrección su mensaje Urbi et Orbi en el cual pide por la paz del mundo. Sin embargo, ¿cuál es el significado de esta frase emitida por el Sumo Pontífice?

El líder de la Iglesia Católica habló sobre obtener la fuerza para perseverar en el bien, hacia el encuentro de la bondad. Pidió creer en Jesús y la esperanza que renace, como lo hace él en este día, de acuerdo con las creencias de Semana Santa.

“Obtengamos hoy la fuerza para perseverar en el bien, hacia el encuentro del Bien que no defrauda. Y si, como escribió un Padre antiguo, ‘el mayor pecado es no creer en la fuerza de la Resurrección, hoy creemos y ‘sabemos que Cristo verdaderamente resucitó’. Creemos en Ti, Señor Jesús, creemos que contigo la esperanza renace y el camino sigue”, afirmó el Papa Francisco.

¿Qué significa la expresión Urbi et Orbi?

La expresión papal “Urbi et Orbi” es una frase en latín que significa “A la ciudad (de Roma) y al mundo”, de acuerdo con el Diccionario de la Real Academia Española. Esta expresión es en referencia a la bendición del Sumo Pontífice que se extiende a todo el mundo.

El diccionario señala que también puede interpretarse como en el sentido de “a los cuatro vientos, a todas partes”. Esta bendición sólo es impartida en dos fechas importantes: hoy Domingo de Pascua o de Resurrección y el 25 de diciembre, el día de Navidad, en el balcón central de la basílica de San Pedro, en el Vaticano. Sin embargo, también puede ofrecerla en otras ocasiones, como en jubileos, años santos y durante la pandemia de Covid-19.

Para dar la bendición, el Papa usa la capa pluvial, estola en el cuello y la mitra que cubre la cabeza, que son ornamentos solemnes. Mientras que al caminar al balcón de la basílica, el Santo Padre es acompañado por cardenales y ceremonieros.

¿Qué dijo el papa Francisco en su bendición Urbi et Orbi del Domingo de Resurrección?

El Papa Francisco en su mensaje Urbi et Orbi de este Domingo de Resurrección del 9 de abril de 2023, pidió por la poblaciones de países como Túnez, Haití, así como de Ucrania, con el fin de confortar a los heridos y que los prisioneros puedan volver con sus familias. Pidió que los conflictos armados en todo el mundo lleguen a su fin.

“Ayuda al amado pueblo ucraniano en el camino hacia la paz e infunde la luz pascual sobre el pueblo ruso. Conforta a los heridos y a cuantos han perdido a sus seres queridos a causa de la guerra y haz que los prisioneros puedan volver sanos y salvos con sus familias. Abre los corazones de toda la comunidad internacional para que se esfuerce por poner fin a esta guerra y a todos los conflictos que ensangrientan al mundo, comenzando por Siria, que aún espera la paz”, expresó el líder de la Iglesia Católica.

