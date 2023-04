Semana Santa 2023: ¿Por qué cambiaron estaciones del Viacrucis?

En esta Semana Santa 2023 así como cada año en Viernes Santo, es una tradición de la Iglesia Católica recordar la Pasión de Cristo en su camino al Calvario, con la devoción del Viacrucis; sin embargo, pocos saben que hubo un intento de modificar esta costumbre, eliminando algunas de las estaciones tradicionales.

Aunque no hay una fecha precisa, el Viacrucis se originó en Jerusalén, probablemente en el siglo IV, cuando peregrinos de toda Europa llegaba a Tierra Santa con el deseo de recorrer la misma ruta de Cristohasta el Calvario. Para los devotos que hacían este recorrido como penitencia, se otorgaban indulgencias para el perdón de sus pecados.

Con el tiempo, dicho recorrido se fue dividiendo en “estaciones” que recordaban los principales acontecimientos de camino de Cristo al Calvario; estaciones veneradas por los peregrinos quienes se detenían para meditar, escuchar pasajes bíblicos y hacer oración.

Dichas estaciones están basadas tanto en los cuatro Evangelios Canónicos, como en pasajes basados en los evangelios apócrifos y otras tradiciones de la Edad Media. Con el paso de los años, las estaciones se fueron modificando y aumentando en número, hasta establecerse finalmente en 14.

¿Cuáles son las estaciones del Viacrucis que se recorren en Semana Santa 2023?

Este es el Viacrucis tradicional:

I Jesús es condenado a muerte

II Jesús con la Cruz a cuestas

III Jesús cae por primera vez

IV Jesús se encuentra con María

V Simón de Cirene ayuda a Jesús con la Cruz

VI La Verónica limpia el rostro de Jesús

VII Jesús cae por segunda vez

VIII Jesús consuela a las mujeres

IX Jesús cae por tercera vez

X Jesús es despojado de sus vestiduras

XI Jesús es crucificado

XII Jesús muere en la Cruz

XIII Jesús es bajado de la Cruz

XIV Jesús es sepultado

Debido a los conflictos entre cristianos y musulmanes, y también a la dificultad de viajar a Tierra Santa, en el siglo XVII el papa Inocencio XI permitió la colocación de las estaciones en las iglesias, cuyo recorrido también otorgaba indulgencias.

La realización del Viacrucis en las iglesias, generó una serie de auténticas obras de arte plasmadas en forma de esculturas o pinturas durante los siguientes siglos.

Es común encotrar en los templos católicos, cuadros con pinturas, bajorrelieves o esculturas escenificando cada una de las 14 estaciones.

El recorrido del Viacrucis se efectúa tradicionalmente durante el Viernes Santo, como se hará esta Semana Santa 2023, aunque también se acostumbra realizarlo a lo largo de la Cuaresma o los días viernes.

Aunque en muchos lugares esta devoción se sigue realizando dentro de las iglesias, en otras ha sufrido transformaciones: por ejemplo, recorrer las calles cercanas cargando imágenes de Cristo y María durante la Semana Santa.

Estos recorridos fueron evolucionando hasta la escenificación con personas reales, como es el caso del Viacrucis de Iztapalapa en la CDMX, que esta Semana Santa 2023 realiza su edición 180.

Alicia Quan Durante la Semana Santa de 1991 el Papa Juan Pablo Segundo cambió el Viacrucis tradicional

¿Por qué cambiaron las estaciones del Viacrucis?

En 1991, durante las celebración de la Semana Santa, el Papa Juan Pablo II presentó una modificación al Viacrucis tradicional. Eliminó las estaciones que no aparecen en los Evangelios Canónicos y las sustituyó por pasajes que sí son mencionados por Mateo, Marcos, Lucas y Juan; además, añadió una decimoquinta estación: “Jesús resucita de entre los muertos”, pues se considera la culminación de la obra de Cristo.

De esta manera, en este “Viacrucis Bíblico” desaparecieron las tres caídas, el encuentro de Jesús con María y el pasaje de la Verónica. No obstante, para muchos teólogos, el hecho de que estos acontecimientos no sean mencionados por los cuatro evangelistas, no significa que no hayan ocurrido.

También se quitaron la estación en la que Cristo es despojado de sus vestiduras (que incluso se considera una profecía cumplida) y en la que es bajado de la Cruz.

En cambio, se añadieron la oración en Getsemaní, la traición de Judas, la condena del Sanedrín y la negación de Pedro (estaciones que, según los evangelios, habrían ocurrido entre la noche del Jueves Santo y la madrugada del Viernes Santo), así como la promesa para “el buen ladrón” y el diálogo con María y el “discípulo amado” al pie de la Cruz.

Juan Pablo Segundo “estrenó" este formato en su tradicional recorrido del Viacrucis del Coliseo de Roma.

¿Cuáles son las estaciones del nuevo Viacrucis?

El nuevo Viacrucis quedó así:

I Jesús en el huerto de los Olivos.

II Jesús, traicionado por Judas, es arrestado.

III Jesús es condenado por el Sanedrín

IV Jesús es negado por Pedro

V Jesús es condenado a muerte

VI Jesús azotado y coronado de espinas

VII Jesús con la Cruz a cuestas

VIII Simón de Cirene ayuda a Jesús con la Cruz

IX Jesús consuela a las mujeres

X Jesús es crucificado

XI Jesús promete su Reino al buen ladrón

XII Jesús habla con María y el discípulo amado

XIII Jesús muere en la Cruz

XIV Jesús es sepultado

X: Jesús resucita de entre los muertos

Para los teólogos, la creación de este nuevo Viacrucis fue un intento de Juan Pablo Segundo de acercar esta tradición a otras iglesias cristianas, como a Protestate y la Anglicana.

Aunque algunos templos sustituyeron el Viacrucis tradicional por el modificado hace 32 años, la Iglesia considera que pueden usarse ambos de manera alternativa, pues no se trata de eliminar el primero, ya que representa un ejercicio piadoso con más de mil 600 años de tradición.