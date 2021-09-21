El Papa Francisco dice que algunos lo querían muerto

El Papa Francisco dijo en broma que algunas personas lo querían muerto y que incluso algunos eclesiásticos habían empezado a preparar un cónclave para elegir a su sucesor, después de que se sometió a una operación de colon en julio.

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Las declaraciones que hizo el Obispo de Roma durante una reunión con miembros de los jesuitas en Eslovaquia fueron dadas a conocer por la revista jesuita La Civilta Cattolica.

Preguntado por uno de los jesuitas sobre su salud, Francisco respondió: "Sigo vivo. Aunque algunos me querían muerto. Sé que incluso hubo reuniones entre prelados que pensaban que el Papa estaba más grave de lo que se decía. Estaban preparando el cónclave. Que así sea. Gracias a Dios, estoy bien".

El Papa Francisco, que fue elegido en 2013, fue operado el 4 de julio para corregir un estrechamiento del colon y pasó 11 días en el hospital.

El líder de la Iglesia católica dijo al grupo que no había querido operarse, pero que una enfermera le convenció. "Las enfermeras a veces entienden la situación mejor que los médicos porque están en contacto directo con los pacientes".

En una entrevista radiofónica emitida a principios de este mes, el Papa Francisco había dado las gracias a la enfermera no identificada, diciendo que le había salvado la vida. También desmintió los rumores de que estaba pensando en dimitir y dijo que llevaba "una vida totalmente normal" tras la operación.

Obispo que se reunió con el Papa Francisco da positivo a Covid-19

Un obispo eslovaco de la Iglesia greco-católica, que se reunió con el Papa Francisco la semana pasada, dio positivo a la prueba de Covid-19 y está bajo cuarentena autoimpuesta, dijo la iglesia.

El Papa Francisco visitó Hungría y Eslovaquia entre el 12 y el 15 de septiembre, en el que fue su primer viaje desde que fue operado en julio.

Presidió una divina liturgia, un rito bizantino utilizado por las iglesias católicas y ortodoxas orientales, celebrada al aire libre en Presov, en el este de Eslovaquia, el 14 de septiembre, a la que asistió el obispo.

"El obispo greco-católico de Presov, Jan Babjak, dio positivo por coronavirus el 18 de septiembre. Se puso en autocuidado inmediatamente. Está vacunado y sólo presenta síntomas leves de la enfermedad", informó el lunes la Iglesia.

La Conferencia Episcopal de Eslovaquia ha informado al Vaticano, dijo un portavoz. El Papa Francisco está totalmente vacunado.

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