VIDEO: El ‘Chucky’ Lozano anota un golazo en la victoria del Napoli

El mexicano Hirving ‘Chucky’ Lozano anotó un golazo con su equipo, el Napoli de la Serie A, de Italia, en la victoria cuatro goles contra cero ante el Udinese. La anotación del atacante sentenció la goleada en el encuentro celebrado en el Stadio Friuli.

La anotación del ‘Chucky’ Lozano cayó al minuto 84, tras una asistencia en el área rival por parte del volante portugués Mário Rui. Una vez que el mexicano estaba en la banda izquierda, golpeó el balón con la parte interna del pie y anotó el golazo al segundo poste del arquero del Udinese.

Te puede interesar: VIDEO: Detienen a 19 personas, tras pelea de aficionados en la CDMX

Con este resultado, el Napoli finalizó la cuarta jornada de la Serie A y se colocó en la primera posición del campeonato con 12 puntos, luego de las cuatro victorias que ha conseguido. Le siguen el Inter de Milán y el Milán con 10 puntos cada uno.

Golazo del Chucky Lozono para estrenarse en la temporada. 🇲🇽 pic.twitter.com/JqCoIB8Pk3 — Nación Fútbol (@nacionfutbol_mx) September 20, 2021

‘Chucky’ Lozano anota su primer gol de la temporada

La temporada en la Serie A está en sus inicios, ya que solo se han realizado cuatro jornadas, sin embargo, el ‘Chucky’ Lozano sigue sumando minutos con el Napoli y en esta ocasión se hizo presente con su primer gol de la temporada en el duelo en el que visitaron al Udinese.

Este golazo del ‘Chucky’ Lozano cae luego de que no estaba confirmada la participación del mexicano para el arranque del torneo con el Napoli, luego de la fuerte lesión que sufrió con la Selección Mexicana en la Copa Oro cuando enfrentaron a Trinidad y Tobago.

‘Chucky’ Lozano podría tener más acción con el Napoli

El volante mexicano podría tener más acción con el Napoli durante esta semana, ya que este jueves 23 de septiembre visitarán a la Sampdoria y el domingo 26 reciben al Cagliari, ambos duelos corresponden a la Serie A.