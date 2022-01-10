Papa advierte sobre los riesgos de la “cultura de la cancelación”

El Papa Francisco advirtió sobre los riesgos que puede ocasionar la llamada “cultura de la cancelación”, agregando que ésta intenta negar o reescribir la historia de acuerdo con los modelos actuales.

Este lunes, durante una reunión con los embajadores acreditados ante la Santa Sede, el Papa dijo que la “cultura de la cancelación” quiere borrar la cultura con un "pensamiento unidireccional”.

"Una forma de colonización ideológica, que no deja lugar a la libertad de expresión y ahora está tomando la forma de la 'cultura de la cancelación' que invade muchos círculos e instituciones públicas", explicó el Pontífice.

Según el Papa, existe una crisis de confianza en la diplomacia, dando lugar a “agendas cada vez más dictadas por una mentalidad que rechaza los fundamentos naturales de la humanidad y las raíces culturales que constituyen la identidad de muchos pueblos”.

Además, agregó que con la “cultura de la cancelación”, se corre el riesgo de cancelar la identidad "bajo el pretexto de defender la diversidad", y agregó que está tomando forma una especie de "pensamiento de una sola vía" obligado a negar la historia o, peor aún, a reescribirla en términos de las categorías actuales.

El profeta Jeremías nos recuerda que Dios tiene para nosotros «planes de paz y no de desgracia, de dar[nos] un futuro y una esperanza» (29,11). Por eso, no debemos tener miedo de dar cabida a la paz en nuestras vidas, cultivando el diálogo y la fraternidad entre nosotros. — Papa Francisco (@Pontifex_es) January 10, 2022

¿Qué es la “cultura de la cancelación” que menciona el Papa?

La Universidad Autónoma de Aguascalientes (UUA) explica que la “cultura de la cancelación” es el término que se le otorga a una tendencia colectiva que consiste en el retiro de cualquier clase de apoyo a las personas por sus opiniones.

Este apoyo que es retirado puede ser de tipo moral, amistoso, financiero y social; que puede ser causado porque las opiniones o ideas de las personas se consideren ofensivas aunque no lo sean.

Éstas también pueden ser tomadas como “poco comprometidas” con las causas y las aseveraciones de agendas ideológicas determinadas.

“La cultura de la cancelación es hija de la intolerancia, hermana de otros mecanismos de coerción inquisitoriales y enemiga natural de la pluralidad, el derecho a la divergencia y la sana discusión de las ideas”, opina Francisco Javier Avelar González, docente de la UUA.

El especialista comentó que actualmente hay muchas buenas personas que viven con temor a ser agredidas, linchadas virtualmente y “canceladas” por rechazar dogmatismos, maniqueísmos, exageraciones y adoctrinamientos ideológicos.

Estas personas pueden tener intenciones nobles o con aspiración a construir un mundo más justo, pero son testigos de la "cultura de la cancelación".

Ésta se reduce al boicot de obras artísticas o al escarnio público y el castigo social contra gente que cometió el crimen de mostrar desacuerdos lingüísticos, argumentativos, filosóficos o científicos con los “nuevos vigilantes de la corrección política”.

Sin embargo, subraya que la “cultura de la cancelación” no debe ser confundida, pues hay quienes se amparan en el derecho de disentir para ofender directamente a personas y grupos a través de las redes sociales y ésto está lejos de generar una discusión dentro del ámbito de la tolerancia, respeto y la pluralidad.

