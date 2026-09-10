El Paquete Económico 2027 mantiene la presión sobre las finanzas públicas

El Paquete Económico 2027 plantea un escenario de presión para las finanzas públicas, de acuerdo con la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

Aunque no contempla nuevos impuestos ni aumentos generales en las tasas, la organización advierte que algunos cambios fiscales podrían aumentar la carga para algunas empresas, mientras que el crecimiento de la deuda y el costo de mantenerla reducen el margen disponible para destinar recursos a inversión y servicios públicos.

¿Qué está pasando con la deuda pública en 2027?

La Coparmex señala que el déficit, es decir, la diferencia entre los ingresos y los gastos públicos, disminuirá de 4.1% a 3.9% del Producto Interno Bruto (PIB).

Sin embargo, este porcentaje es superior al 2.9% del PIB que se destina a inversión pública. Esto significa que se está utilizando deuda para financiar un gasto corriente y no una inversión productiva.

Además, el saldo total de la deuda pública llegará a 55% del PIB, el porcentaje más alto desde 1990. Ante este escenario, Coparmex considera necesario que el presupuesto dé prioridad al saneamiento de las finanzas públicas, la inversión productiva y las condiciones que permitan impulsar un mayor crecimiento económico.

¿Cuánto cuesta mantener la deuda?

Otro de los factores que reducen el margen disponible en las finanzas públicas es el costo financiero de la deuda. Para 2027, este gasto alcanzará 1.57 billones de pesos, lo que representa un incremento real de 11.8%.

A esta cantidad se suman 2.48 billones de pesos destinados a pensiones. De acuerdo con Coparmex, este monto equivale a dos de cada diez pesos del presupuesto y representa 6.2% del PIB.

Conforme aumentan estos compromisos que no pueden dejar de cubrirse, se reduce el espacio fiscal disponible para otros gastos.

¿Cuánto crecerá la economía en 2027?

El escenario planteado para la economía mexicana contempla un crecimiento de entre 1.5% y 2.5% para 2027, después de que anteriormente se estimaba un rango de entre 1.9% y 2.9%.

El Paquete Económico 2027 debe enfocarse en los resultados que genera cada peso público y en crear condiciones para que las empresas puedan invertir, crecer y generar empleos.

