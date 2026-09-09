¡Más de un billón para programas prioritarios! Hacienda entrega el paquete económico 2027

Esta tarde, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Édgar Amador Zamora, entregó a la Cámara de Diputados el Paquete Económico 2027, documento con el que el Gobierno de México plantea las bases para los ingresos y el gasto público del próximo ejercicio fiscal.

El documento corresponde al tercer paquete económico presentado durante la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum y, de acuerdo con Amador Zamora, refleja la ruta que seguirá el gobierno federal para conducir la política económica durante el próximo año.

Entrega de Paquete Económico 2027 https://t.co/N20faGxYhz — Hacienda (@Hacienda_Mexico) September 9, 2026

Hacienda prevé mayor dinamismo para la economía mexicana; esto implica el Paquete Económico 2027

Durante la ceremonia de entrega, el secretario destacó el comportamiento reciente de la economía mexicana y sostuvo que el país ha mantenido una inflación estable y ha continuado creciendo.

Como parte de los datos expuestos, señaló que durante el segundo trimestre de 2026 el Producto Interno Bruto creció 1.9% anual con cifras desestacionalizadas.

Además, indicó que ese resultado representó el mayor avance trimestral desde el primer trimestre de 2022.

Con esta referencia, Hacienda estima que la economía mexicana tendrá durante 2027 un crecimiento de entre 1.5 y 2.5% en términos reales.

La expectativa forma parte de las previsiones económicas que acompañan al Paquete Económico y que servirán como referencia para la discusión del presupuesto del próximo año.

🚨 #IMPORTANTE | Édgar Amador Zamora (@Edgar_Amador_Z), Secretario de Hacienda, entrega el Paquete Económico 2027 a la Cámara de Diputados (@Mx_Diputados)



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¿Qué contiene el Paquete Económico 2027?

De acuerdo con la información difundida por la Secretaría de Hacienda, los llamados programas prioritarios concentrarán recursos por 1 billón 25.4 mil millones de pesos durante el próximo año.

La propuesta destaca además por otro elemento: no contempla nuevos impuestos, al mismo tiempo, Hacienda estima que los ingresos tributarios representarán 15.9% del Producto Interno Bruto (PIB).

El paquete parte también de una expectativa de crecimiento económico de alrededor de 2% para 2027, de acuerdo con lo informado por la dependencia.