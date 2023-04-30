Paraguay celebra día de las elecciones presidenciales

Los habitantes de Paraguay comenzaron a votar el domingo en unas elecciones generales en las que decidirán si el gobernante Partido Colorado continúa en el poder o una coalición de centroizquierda toma las riendas para dar paso a la alternancia tras una década.

Más de 4.7 millones de paraguayos están habilitados para votar en los 17 departamentos del país, donde también se renovarán sus gobernadores. En las elecciones serán elegidos igualmente 45 senadores, 80 diputados y miembros de juntas departamentales.

Varias encuestas proyectan una definición reñida entre el oficialista Santiago Peña, un economista de 44 años que fue director del Banco Central y trabajó para el FMI, y el veterano líder de la oposición Efraín Alegre, de 60 años y quien intenta por tercera vez llegar al sillón presidencial.

“No quería votar, siento todo en decadencia. Pero no votar me hace parte del problema y quiero que haya más oportunidades de trabajar para los jóvenes”. Fiorella Moreno/Ciudadana

Peña, cuyo partido ha gobernado el país las últimas siete décadas con la excepción de un breve periodo entre 2008 y 2013, prometió "más plata en los bolsillos" de de los ciudadanos de Paraguay mediante la creación de empleos y la formalización de la economía.

Panorama electoral de Paraguay

El Partido Colorado de Paraguay llega a las urnas golpeado por conflictos internos y denuncias de corrupción del gobierno estadounidense en contra de su líder Cartes. Pero su poderosa maquinaria electoral podría ser decisiva en una carrera pareja.

“El colorado siempre es colorado. No puede traicionar al otro de su mismo color”. Eugenio Centurión/Ciudadano

Las mesas electorales abrieron a las 07:00 hora local y su cierre está previsto para las 16:00 hora local. Los resultados preliminares oficiales se conocerán a partir de las 18:00 hora local.

El conservador Partido Colorado busca mantener su control del país, que ha gobernado en los últimos 76 años

Pero, ahora, ese dominio parece estar en riesgo. El presidente de Paraguay en funciones del Colorado, Mario Abdo Benítez, no puede volver a postularse debido a los límites al mandato y las encuestas muestran que es uno de los líderes más impopulares de América Latino debido a su manejo de la pandemia. Por el Partido Colorado contiende un exministro de Hacienda de Paraguay.

En enero, el gobierno de EE. UU. impuso sanciones económicas al líder del Partido Colorado, el expresidente Horacio Cartes, al acusarlo de llegar al poder con sobornos. Las sanciones han puesto en jaque la financiación del partido de Paraguay.

Algunas encuestas recientes han mostrado que el candidato favorito de oposición, un conservador que se ubica a la izquierda del candidato del Partido Colorado de Paraguay.