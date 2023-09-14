Pareja que demanda a ginecólogo por supuestamente decapitar a su bebé durante el parto

Una joven pareja demandó a un ginecólogo porque presuntamente este decapitó a su bebé durante el parto; ambos jóvenes denuncian que su cuerpo fue extraído en partes.

La mujer y el hombre, quienes iban a ser padres, también han denunciado a segundo personaje, un patólogo independiente que, según afirman, publicó imágenes gráficas de la autopsia del bebé después del hecho ocurrido en Georgia, Estados Unidos.

Cuerpo del bebé fue extraído en partes durante el parto, acusan los padres

La fecha del parto fue el 9 de julio pasado, donde la joven de 20 años, Jessica Ross, se encontraba en labores de parto, donde el doctor St. Julian intentó tener al niño por vía vaginal durante horas, antes de decidir optar por una cesárea.

Momentos después, el cuerpo y las piernas del bebé fueron extraídos mediante cesárea, mientras que su cabeza cortada nació por vía vaginal, esto de acuerdo con medios estadounidenses.

En la primera demanda interpuesta contra el obstetra se señala que este usó fuerza excesiva que cortó la cabeza del niño, aunque ambos alegan que se enteraron de que su bebé había sido decapitado después de que una funeraria les informara cuatro días después, el 13 de julio.

En este mismo documento se afirma que el doctor St. Julian, el hospital y otro personal ocultaron la causa, ya que sabían que no siguieron los procedimientos adecuados toda vez que supieron que los hombros del bebé se habían atascado.

Graban video de autopsia del bebé

Como si lo ocurrido no hubiera sido suficiente, la pareja tuvo que pasar por otro terrible momento, esto al enterarse de que existía un video de la autopsia del cuerpo del bebé y que este había sido publicado en redes sociales, hecho que fue la partida para la segunda demanda.

En la segunda demanda se acusa a Jackson Gates de cobrar cinco mil 500 dólares por la autopsia antes de publicar videos y fotografías de identificación en Instagram.

Gates, publica regularmente videos sobre su trabajo, esto con fines de salud pública, fue contratado para la autopsia independiente por la pareja, que hizo eso con el objetivo de llegar al fondo de la muerte del niño.

La demanda afirma: "Este video mostraba con detalles gráficos y espeluznantes un examen post mortem de la cabeza decapitada y cortada del bebé Isaías".

Tras una semana, de acuerdo con el contenido de la demanda, se eliminó el clip, pero Gates publicó dos videos más de la autopsia del bebé exactamente una semana después, donde se representaba gráficamente la cabeza, el cuerpo, el cerebro e incluso los órganos del bebé. La pareja acusó al hospital de intentar encubrir lo sucedido, disuadiéndolos de hacerse una autopsia y alentándolos a incinerar a su hijo.