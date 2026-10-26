¿A qué hora inicia el paro de transportistas este lunes 26 de octubre? Estas son las carreteras afectadas

El paro nacional de transportistas iniciará este lunes 26 de octubre en distintos estados de México, informó la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga (Canacar).

Se esperan movilizaciones y bloqueos en diferentes carreteras del país, incluyendo las principales autopistas que conectan con la Ciudad de México (CDMX).

¿A qué hora inicia el paro nacional de transportistas este lunes?

El paro de transportistas convocado para este lunes continúa en pie, ante la falta de respuestas a las demandas de organizaciones del sector, sumado a la falta de incentivos fiscales.

Aunque la convocatoria contempla diferentes horarios de inicio, algunos llamados ubican los primeros bloqueos desde las 6:00 horas, mientras que otros señalan las 7:30 y las 8:00 de la mañana.

En la Ciudad de México, se espera que la movilización de inicio a las 7:30 horas en la Central de Carga Vallejo, y a partir de ahí moverse hacia carriles centrales.

¿Qué carreteras podrían verse afectadas por el paro de transportistas?

Entre las vialidades mencionadas en algunas convocatorias se encuentran autopistas y carreteras principales en estados como Michoacán, Jalisco, Guanajuato.

Estos son algunos de los tramos donde se recomienda anticipar los viajes y consultar los reportes viales antes de salir.

Estado de México y Ciudad de México



Circuito Exterior Mexiquense.

Autopista México-Pachuca.

Autopista México-Puebla.

Autopista México-Querétaro.

Accesos cercanas a la Central de Carga Vallejo.

Guanajuato



Carretera Salamanca-Celaya.

Carretera federal 45.

Nuevo León



Carretera Monterrey-Laredo.

Carretera Monterrey-Reynosa.

Tamaulipas



Carretera Matamoros-Reynosa.

Michoacán



Carretera Morelia-Pátzcuaro.

Jalisco



Carretera México-Guadalajara.

Macrolibramiento de Guadalajara.

Carretera Guadalajara-Colima.

Sinaloa



Carretera Culiacán-Mazatlán.

En Tlaxcala también se advirtieron posibles movilizaciones a partir de las 7:00 horas de este lunes, en diversos puntos:



Carretera Apizaco-Tlaxcala, a la altura de la Y Griega.

Calpulalpan.

Xaloztoc.

Se esperan posibles afectaciones en estos tramos carreteros, por lo que se recomienda verificar los avances en la circulación antes de iniciar cualquier recorrido.

¿Qué organizaciones participarán en el paro nacional?

El paro fue convocado por la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), Fematrac, Hamotrac e Indeco, luego de denunciar la falta de seguridad que enfrentan en las carreteras.

No obstante, la Asociación Nacional Transportista (ANTAC) anunció que no participaría en los cierres convocados; asimismo, algunas representaciones de AMOTAC informaron que no se sumarían a los bloqueos.

