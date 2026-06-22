Partido suspendido Francia vs Irak: El protocolo oficial del NOAA por el que se retrasó el juego del Mundial 2026

El partido Francia vs Irak tuvo que ser suspendido hoy 22 de junio, por primera vez en lo que va del Mundial 2026. El juego de fase de grupos de la Copa del Mundo se disputaba en el Estadio Filadelfia, en Estados Unidos, cuando una intensa tormenta eléctrica arrasó en la región. En Azteca Noticias te explicamos el protocolo oficial por el que el evento deportivo se pausó.

Francia ganaba 1-0 tras un gol de Mbappé cuando comenzó a intensificarse la lluvia, por lo que los jugadores y aficionados tuvieron que resguardarse de inmediato.

¿A qué hora se reanudará el partido de Francia vs Irak?

La FIFA contemplaba que a las 7:30 pm, hora local de Filadelfia, los jugadores salieran a calentar y a las 7:50 se reaunudara, pero fue a las 6:00 de la tarde cuando el partido inició el segundo tiempo.

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El protocolo de tormentas eléctricas que se deben seguir en el Mundial 2026

La suspensión de partidos durante tormentas eléctricas es una medida de seguridad obligatoria en eventos deportivos al aire libre. El protocolo que se aplica es el siguiente:



Suspensión inmediata si hay rayos dentro del radio de seguridad.

Evacuación de aficionados hacia zonas seguras dentro del estadio.

Evacuación de jugadores y árbitros a vestidores.

Reinicio del “reloj de seguridad” de 30 minutos si se detecta otro rayo.

Esto significa que el partido no puede reanudarse hasta que hayan pasado al menos 30 minutos sin actividad eléctrica en el área.

Mundial 2026: ¿Por qué se suspendió el partido entre Francia e Irak?

La lluvia intensa y la actividad eléctrica cercana al estadio Lincoln Financial Field obligaron a detener el partido por completo, siguiendo los protocolos de seguridad establecidos.

De acuerdo con los reportes meteorológicos, la fuerte tormenta iba directamente hacia el área de Filadelfia, detectándose descargas eléctricas en el lugar.

Already seeing the rain come down during the France v. Iraq World Cup match and it’s about to get worse.



An intense storm is heading right toward the Philadelphia area. Notice some lightning strikes in this cell, IF within 10 miles of the Linc, the match will be suspended.



🇫🇷🇮🇶 pic.twitter.com/fx1QTrVaaN — Andrew Markowitz (@amarkowitzWX) June 22, 2026

Basicamente, en eventos organizados bajo lineamientos de la National Weather Service se establece una regla clara:



Si se detecta un rayo dentro de un radio de aproximadamente 8 millas (unos 13 kilómetros), el partido debe detenerse inmediatamente.

Esto se debe a que los rayos pueden impactar incluso fuera del núcleo de la tormenta, representando un riesgo mortal para jugadores, árbitros y aficionados que se encuentran en cancha abierta.

¿Cuándo se reanuda el partido Francia vs Irak tras la tormenta?

El reglamento establece que el juego solo puede continuar si no se registra ningún rayo durante 30 minutos consecutivos. Si aparece una nueva descarga eléctrica, el contador se reinicia automáticamente, así hasta llegar a hora y media o dos horas.

