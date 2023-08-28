Este lunes 28 de agosto comienza la aplicación de las encuestas por parte del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena); sin embargo, es importante dar a conocer cuáles son las reglas que deberán seguir las seis corcholatas, como es el caso de la veda.

A partir de este lunes y hasta el domingo 3 de septiembre se levantarán las encuestas para dar paso al proceso de información del 4 al 6 de septiembre. Será esta última fecha cuando se dé a conocer al ganador para ser el representante de la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación rumbo a las elecciones 2024.

Inicia el futuro de México pic.twitter.com/YA1lt33AIa — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) August 28, 2023

¿Cuáles son las reglas para aplicar las encuestas de Morena?

Según las reglas internas del partido guinda, durante la veda las seis corcholatas tienen prohibido:



Realizar recorridos y asambleas informativas.

Hacer llamados de apoyo a las encuestas o el rechazo a algún aspirante.

Revelar datos o información sobre los levantamientos de la encuesta.

Revelar los nombres de las casas encuestadoras en el proceso.

Generar polémicas entre los aspirantes.

Tener brigadas, grupos de apoyo o simpatizantes.

Compartir o interactuar con publicaciones de otras personas donde se muestre una tendencia o rechazo hacia alguna de las seis corcholatas.

Incentivar la promoción y apoyo por parte de seguidores o simpatizantes de su proyecto por cualquier medio.

Cabe destacar que una de las reglas más importantes para la aplicación de las encuestas del partido guinda es que no se podrán hacer en casas que tengan lonas o bardas pintadas a favor de alguna de las corcholatas, por lo que algunos aspirantes como Claudia Sheinbaum pidieron a sus simpatizantes guardar el apoyo.

Corcholatas acusan un proceso interno desigual

En el marco del fin del recorrido de las corcholatas, algunos aspirantes acusaron de un proceso desigual e injusticia, como fue el caso de Ricardo Monreal y Fernández Noroña.

En el caso de Monreal, este dijo: "Esta campaña interna fue desigual, dispar, inequitativa, bastaba ver en las carreteras los miles de espectaculares o las miles de bardas o lonas instaladas en casas, en comercios y la vía pública”.