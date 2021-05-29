En EU, pasajera de avión golpea a azafata y la deja sin dientes

Una mujer de 28 años, pasajera de un avión de la aerolínea Southwest Airlines, mismo que viajó de Sacramento a San Diego, California, el pasado domingo, golpeó a una azafata de la empresa y provocó que perdiera los dientes.

Los hechos ocurrieron a bordo del avión cuando la azafata estaba por solicitarle a la pasajera, identificada como Viviana Quiñones, que atendiera las medidas de seguridad correspondientes al aterrizaje.

La pasajera se molestó por la solicitud de la azafata y en seguida, se abalanzó contra ella para golpearla en el rostro, lo que provocó que se quedara sin dientes, según informaron medios internacionales.

En el video del suceso, que fue grabado por otra persona que viajaba en al avión, se percibe que la azafata recibe varios golpes y tras ello, se agarra el rostro sangrando.

En ese momento, algunos otros pasajeros tratan de calmar a Viviana Quiñones, así como proteger a la azafata golpeada; específicamente, un hombre se pone de pie y se coloca entre Viviana y la azafata a fin de evitar más agresiones.

Video shows the moment a woman punched a Southwest Airlines flight attendant and knocking out two of her teeth. The incident reportedly started over a mask violation. pic.twitter.com/NAPZknOs1e — Sam Sweeney (@SweeneyABC) May 27, 2021

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Pasajera que golpeó a azafata es detenida

Usuarios compartieron otro video en donde se observa que la pasajera que violentó a la azafata es detenida por autoridades aeroportuarias a bordo del avión.

De acuerdo con medios estadounidenses, Viviana Quiñones quedó vetada de por vida de la aerolínea Southwest Airlines, además fue acusada del delito de agresión grave.

Asimismo, la aerolínea emitió un comunicado en el que confirmó que “informes señalan que una pasajera agredió físicamente a una azafata previo al aterrizaje del vuelo #700 de Sacramento a San Diego, el pasado domingo por la mañana”.

Por tal motivo, Southwest Airlines solicitó a las autoridades un plan de concientización para los pasajeros que retoman los viajes nacionales e internacionales, pues aseguraron que se han registrado diversos actos violentos desde que se volvió a brindar servicio en medio de la pandemia por Covid-19.

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