¿México? Este es el pasaporte más poderoso de América Latina
Una firma inglesa difundió cuál es el pasaporte más poderoso de América Latina y reveló que algunos permiten ingresar a más de 100 países sin necesidad de visa
¿Conoces cuál es el pasaporte más poderoso de América Latina? Entrar a una gran cantidad de países sin necesidad de una visa hace que tu documento de identidad en el extranjero sea considerado "fuerte" y te permita beneficios únicos. Por esta razón existe un ranking a nivel global que se emite cada año y aquí te presentamos el listado para que identifiques en qué lugar se ubica tu país.
La consultora Henley & Partners, con sede en Londres, Inglaterra, creó el índice de pasaportes para comparar el acceso sin visa de 199 pasaportes diferentes a 227 destinos de viaje. Esta medición es única en su tipo y utiliza cifras de la Autoridad de Transporte Aéreo Internacional (IATA), la base de datos de información de viajes más grande y precisa del mundo.
La lista que emite y actualiza cada tres meses es considerada la herramienta de referencia estándar para ciudadanos y Gobiernos que buscan evaluar dónde se clasifica un pasaporte en el espectro de movilidad internacional. A continuación el resultado más reciente del Índice Henley de Pasaportes 2023.
¿Cuál es el pasaporte más poderoso del mundo?
De acuerdo con Henley & Partners, los pasaportes más poderosos del mundo, en función del número de destinos a los que pueden acudir sin una visa son:
- Japón (193 destinos)
- Singapur y Corea del Sur (192 destinos)
- Alemania, España (190 destinos)
- Finlandia, Italia, Luxemburgo (189 destinos)
- Austria, Dinamarca, Países Bajos, Suecia (188 destinos)
- Francia, Irlanda, Portugal, Reino Unido (187 destinos)
- Bélgica, Nueva Zelanda, Noruega, Suiza, Estados Unidos, República Checa (186 destinos)
- Australia, Canadá, Grecia, Malta (185 destinos)
If you’ve wondered which passports will get you the most visa-free access to the rest of the world — Henley & Partners has just released the 2023 Henley Passport Index.— Henley & Partners (@HenleyPartners) January 11, 2023
If you’d like to know, visit our website: https://t.co/o8pjE2hdru#passport #GlobalCitizens #travelnews pic.twitter.com/N03nIc1wdF
¿Cuál es el pasaporte más poderoso del América Latina?
Henley & Partners también clasifica a los países por regiones y en el caso de América Latina el pasaporte más poderoso lo tiene una nación de Sudamérica: Chile.
Esta es la clasificación regional que emitió Henley & Partners sobre los pasaportes latinoamericanos.
- Chile (175 destinos).
- Argentina (170 destinos).
- Brasil (170 destinos).
- México (160 destinos).
- Uruguay (153 destinos).
- Costa Rica (150 destinos).
- Panamá (144 destinos).
- Paraguay (142 destinos).
- Perú (136 destinos).
- Colombia y Colombia (133 destinos).
Henley & Partners is proud to announce the launch of the 2023 Henley Passport Index.— Henley & Partners (@HenleyPartners) January 10, 2023
To see where your passport ranks, and what visa-free access you have — view the full index, click here: https://t.co/z3Ocsi5IYq#globalcitizens #visafreetravel #passport pic.twitter.com/uMYHWgJ0RI
Como todo ranking, existen países que están muy lejos de contar con el pasaporte más poderoso de América Latina. Los peores evaluados son los siguientes:
- Venezuela (129 destinos).
- Nicaragua (128 destinos).
- Belice (103 destinos).
- Ecuador (92 destinos).
- Bolivia (80 destinos).
- Cuba (65 destinos).