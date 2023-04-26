¿México? Este es el pasaporte más poderoso de América Latina

¿Conoces cuál es el pasaporte más poderoso de América Latina? Entrar a una gran cantidad de países sin necesidad de una visa hace que tu documento de identidad en el extranjero sea considerado "fuerte" y te permita beneficios únicos. Por esta razón existe un ranking a nivel global que se emite cada año y aquí te presentamos el listado para que identifiques en qué lugar se ubica tu país.

La consultora Henley & Partners, con sede en Londres, Inglaterra, creó el índice de pasaportes para comparar el acceso sin visa de 199 pasaportes diferentes a 227 destinos de viaje. Esta medición es única en su tipo y utiliza cifras de la Autoridad de Transporte Aéreo Internacional (IATA), la base de datos de información de viajes más grande y precisa del mundo.

La lista que emite y actualiza cada tres meses es considerada la herramienta de referencia estándar para ciudadanos y Gobiernos que buscan evaluar dónde se clasifica un pasaporte en el espectro de movilidad internacional. A continuación el resultado más reciente del Índice Henley de Pasaportes 2023.

¿Cuál es el pasaporte más poderoso del mundo?

De acuerdo con Henley & Partners, los pasaportes más poderosos del mundo, en función del número de destinos a los que pueden acudir sin una visa son:



Japón (193 destinos)

Singapur y Corea del Sur (192 destinos)

Alemania, España (190 destinos)

Finlandia, Italia, Luxemburgo (189 destinos)

Austria, Dinamarca, Países Bajos, Suecia (188 destinos)

Francia, Irlanda, Portugal, Reino Unido (187 destinos)

Bélgica, Nueva Zelanda, Noruega, Suiza, Estados Unidos, República Checa (186 destinos)

Australia, Canadá, Grecia, Malta (185 destinos)

If you’ve wondered which passports will get you the most visa-free access to the rest of the world — Henley & Partners has just released the 2023 Henley Passport Index.

If you’d like to know, visit our website: https://t.co/o8pjE2hdru#passport #GlobalCitizens #travelnews pic.twitter.com/N03nIc1wdF — Henley & Partners (@HenleyPartners) January 11, 2023

¿Cuál es el pasaporte más poderoso del América Latina?

Henley & Partners también clasifica a los países por regiones y en el caso de América Latina el pasaporte más poderoso lo tiene una nación de Sudamérica: Chile.

Esta es la clasificación regional que emitió Henley & Partners sobre los pasaportes latinoamericanos.



Chile (175 destinos).

Argentina (170 destinos).

Brasil (170 destinos).

México (160 destinos).

Uruguay (153 destinos).

Costa Rica (150 destinos).

Panamá (144 destinos).

Paraguay (142 destinos).

Perú (136 destinos).

Colombia y Colombia (133 destinos).

Henley & Partners is proud to announce the launch of the 2023 Henley Passport Index.



To see where your passport ranks, and what visa-free access you have — view the full index, click here: https://t.co/z3Ocsi5IYq#globalcitizens #visafreetravel #passport pic.twitter.com/uMYHWgJ0RI — Henley & Partners (@HenleyPartners) January 10, 2023

Como todo ranking, existen países que están muy lejos de contar con el pasaporte más poderoso de América Latina. Los peores evaluados son los siguientes:

