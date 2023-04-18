Así puedes sacar cita para el pasaporte mexicano por WhatsApp

¡Ya puedes sacar cita para el pasaporte mexicano vía WhastApp! Este es el paso a paso para poder realizarlo. La noticia fue anunciada por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), al mando del canciller Marcelo Ebrard Casaubón, por medio de una conferencia de prensa.

En la presentación de la nueva modalidad para sacar citas para el pasaporte mexicano se especificó que es importante que la población confíe solamente en el número de la SRE que tenga la palomita de verificación. Asimismo, se dio a conocer que este nuevo proyecto se desarrolló en un periodo de cinco meses. Finalmente, se dio el ejemplo de cómo hacer una cita en tiempo real.

El secretario de @SRE_mx, @m_ebrard, confirmó que ya se puede realizar la cita para el trámite de #pasaporte por #whatsapp.



El número será 55-89-32-48-27 y el pago se continuará realizando en en bancos a las cuentas oficiales de la #SRE. pic.twitter.com/Y6w6XoFV1o — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) April 18, 2023

¿Cómo sacar en WhatsApp la cita para el pasaporte?

Para poder sacar la cita para el pasaporte mexicano vía WhatsApp, se deberá escribir un mensaje de al 558932-4827. Se debe tener a la mano la CURP certificada, esto en caso de hacer el trámite por primera vez. Este es el paso a paso para poder solicitar una cita por WhatsApp para el pasaporte mexicano:



Indicar el estado en donde se efectuará el trámite para el pasaporte mexicano .

. Indicar la oficina de preferencia que tenga citas disponibles.

disponibles. Ingresar la CURP.

Se te indicará el trámite que será programado.

Indicar la vigencia para el pasaporte mexicano , el cual puede ser de tres, seis o diez años.

, el cual puede ser de tres, seis o diez años. Confirmar el correo electrónico donde será enviada la confirmación de la cita y los documentos requeridos para la cita presencial.

y los documentos requeridos para la presencial. Los documentos se pueden descargar en el mismo chat de WhatsApp .

. El chat se cerrará después de cinco minutos para la protección de datos.

Es importante destacar que solo se podrán realizar cuatro citas por mes vía WhatsApp, esto es para evitar el "coyotaje".

¿Se puede pagar el pasaporte mexicano a través de WhatsApp?

El pago para el pasaporte mexicano se deberá seguir haciendo en bancos y a través de las cuentas bancarias oficiales. Cabe destacar que para este 2023, los precios para el documento oficial cambiaron:



Vigencia de 3 años: mil 585 pesos.

Vigencia 6 años: 2 mil 155 pesos.

Vigencia 10 años: 3 mil 780 pesos.

¿Cómo tramitar la cita para el pasaporte mexicano por teléfono?

Por otro lado, para poder solicitar una cita para tramitar el pasaporte mexicano por teléfono será necesario llamar al 55 893 (24827), de lunes a domingo de 8:00 a 20:00 horas, efectuar el pago en ventanilla bancaria o por medio de la banca electrónica y, finalmente, acudir a la cita en la delegación para que te entreguen el documento oficial.

¿Cómo sacar la cita para el pasaporte a través de internet?

Para poder hacer una cita a través de internet para el pasaporte mexicano se deberá meter a la siguiente página: https://citas.sre.gob.mx/. Cabe recordar que se puede solicitar el trámite de manera presencial en las 45 delegaciones de la SRE o en las oficinas estatales y municipales.