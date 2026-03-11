¡Por desgraciado! Estos son los años que pasaría en la cárcel el hombre que metía a su bebé al congelador en Aguascalientes

La violencia contra los más vulnerables alcanzó un nivel de horror en Aguascalientes que tiene a muchos con el nudo en la garganta. La Fiscalía General del Estado ejecutó una orden de aprehensión contra Jesús "N", un sujeto de 28 años que es señalado por tentativa de feminicidio contra su propia bebé de apenas 11 días de vida.

El caso ha causado una profunda indignación debido a la frialdad con la que el agresor trataba de silenciar el llanto de la menor, a quien golpeaba, mordía y metía al congelador del refrigerador. Mientras la pequeña lucha por su vida intubada en un hospital, la justicia ya prepara una acumulación de penas que podría dejar a este hombre tras las rejas hasta por 50 años.

Intentó silenciar el llanto de la bebé en el congelador

El nivel de sadismo de Jesús "N" quedó al descubierto tras las investigaciones en el fraccionamiento Villa Montaña.

Presuntamente bajo el efecto de sustancias ilícitas, el sujeto metía a la recién nacida al congelador por lapsos de al menos 15 minutos cada vez que el llanto de la pequeña le molestaba. Esta salvajada no solo le provocó una hipotermia severa, sino que puso a la bebé al borde de la muerte por las temperaturas extremas a las que fue expuesta a pocos días de haber llegado al mundo.

Mordeduras y golpes: El calvario de la bebé

Tras ser rescatada gracias a que los vecinos reportaron el caso, la niña fue llevada de urgencia al Hospital Tercer Milenio. El reporte médico es desgarrador: la bebé presenta un cuadro de hipotermia grave, además de marcas de mordeduras en los brazos y el abdomen, así como golpes en varias partes de su cuerpecito.

Debido a la gravedad de las lesiones, el estado de salud de la menor se reporta como crítico, ella se encuentra peleando segundo a segundo por sobrevivir al odio de su propio padre.

Indignante caso en Aguascalientes. 🚨



Jesús “N” fue detenido por tentativa de feminicidio, violencia familiar y privación de la libertad contra su propia hija de 11 días de nacida.



Presuntamente la golpeó, la mordió y la metió al congelador por varios minutos. La bebé está… pic.twitter.com/yjJIMtxUaE — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 11, 2026

Papá de la bebé golpeaba a la madre

Jesús "N" no solo enfocaba su violencia en la bebé; también mantenía bajo terror a la madre. Las autoridades señalaron que el imputado golpeaba constantemente a la mujer y que, para asegurar su control, las dejaba bajo llave cada vez que él salía de la casa.

Por este motivo, la Fiscalía también le imputó el delito de privación ilegal de la libertad, ya que mantenía a ambas víctimas aisladas y sin ninguna posibilidad de pedir auxilio mientras él abandonaba el domicilio.

¿Cuántos años podría pasar en la cárcel el hombre que metía a su bebé al congelador?

La situación legal de Jesús "N" es crítica y las penas que enfrenta por sus actos son severas. Por tentativa de feminicidio, podría recibir entre 20 y 40 años de cárcel. Por violencia familiar agravada, la pena es de 2 a 8 años. Además, por la privación de la libertad y las lesiones calificadas, se le sumarían otros 16 años más.

Aunque en México las penas no siempre se suman de forma lineal, si el juez decide acumularlas por la gravedad del daño, este sujeto podría enfrentar de 25 a 50 años en el Centro Penitenciario Estatal.

🇲🇽 | Detienen a un hombre por tentativa de feminicidio contra su hija de 11 días de nacida en Aguascalientes, México; la bebé presentaba hipotermia, mordeduras y golpes.



El sujeto la golpeaba y la metía al congelador del refrigerador para no escuchar su llanto.



La bebé se… pic.twitter.com/IruEMda6ht — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) March 10, 2026

Una sociedad que exige castigo máximo

El caso ha provocado que la ciudadanía exija que se le aplique todo el peso de la ley sin ningún tipo de beneficio. Jesús "N" ya fue puesto a disposición de un juez, quien se encargará de determinar su vinculación a proceso en los próximos días.

Mientras tanto, la pequeña sigue bajo cuidados intensivos, convirtiéndose en el símbolo de una tragedia que se evitó gracias a vecinos que reportaron los actos de violencia.