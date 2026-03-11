Brutal golpiza a adulta mayor la deja al borde de la muerte durante asalto en Mérida, Yucatán

Le dieron una brutal golpiza a una adulta mayor en Mérida, Yucatán. María Florinda fue atacada por dos personas que presuntamente intentaron asaltarla, pero la agresión fue tan violenta que hoy lucha por su vida en un hospital.

El ataque ocurrió la noche del 8 de marzo, justo en el 8M, cuando la mujer salía de un lugar que frecuentaba. Su familia denuncia que el nivel de violencia con el que fue golpeada no corresponde a un simple robo y exige que las autoridades investiguen el caso como tentativa de feminicidio.

¿Qué pasó con María Florinda, adulta mayor golpeada en Mérida?

De acuerdo con el testimonio de la propia víctima, todo comenzó cuando un vehículo gris le cerró el paso. Dentro del automóvil viajaban un hombre y una mujer. La agresora bajó del vehículo, abrió la puerta y la jaló con fuerza para sacarla. En ese momento empezó la brutal agresión.

La mujer recuerda que recibió un fuerte golpe que la hizo caer al suelo. Una vez en la banqueta, comenzaron a patearla repetidamente, principalmente en la cabeza.

La víctima relató que los golpes fueron tan fuertes que apenas pudo reaccionar mientras era atacada.

Adulta mayo golpeada durante asalto en Mérida, Yucatán|Azteca Noticias

Agresores pensaron que la víctima estaba muerta

Según el relato de María Florinda, los agresores dejaron de golpearla únicamente porque pensaron que ya había fallecido. De acuerdo con su testimonio, uno de ellos incluso dijo que ya no había nada que hacer porque creía que la víctima estaba muerta.

Tras la agresión, la dejaron tirada en la banqueta y escaparon. Fue hasta después que recibió ayuda y fue trasladada para recibir atención médica.

¿Cuál es el estado de salud de la mujer golpeada en Mérida?

La familia informó que la salud de María Florinda es muy delicada. Los golpes durante el asalto le provocaron graves lesiones en la cabeza, rostro y otras partes del cuerpo.

"Sus ojitos puede perderlos, sus dientes puede perderlos, su cabeza se está desangrando... Con los golpes que le estuvieron dando estas personas con tal saña, que todo le movieron, mi hermana en este momento me está pidiendo a un sacerdote...", señaló la hermana de la víctima.

Además, denunciaron que la mujer presenta sangrado interno y requiere atención médica especializada, así como apoyo para su traslado a un hospital donde pueda recibir un tratamiento más avanzado.

Familiares de adulta mayor golpeada piden que se investigue como intento de feminicidio|Azteca Noticias

Detienen a dos presuntos responsables del ataque a adulta mayor en Mérida

Las autoridades ya lograron detener a dos presuntos agresores, un hombre de 58 años y una mujer de 39. Según el reporte oficial, el ataque ocurrió durante un asalto; sin embargo, la familia insiste en que la brutalidad de la agresión debe investigarse bajo otra figura legal.

Por ello exigen que la Fiscalía General del Estado de Yucatán reclasifique el delito como tentativa de feminicidio y que los responsables enfrenten las sanciones correspondientes.

