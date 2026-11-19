Vincent van Gogh estableció un nuevo récord en el mercado del arte el miércoles 18 de noviembre, cuando Sotheby’s de Nueva York subastó Châtaigniers en fleurs (Castaños en flor) por 190.4 millones de dólares, el precio más alto jamás pagado por una obra del artista en una subasta. La pintura, que permaneció más de medio siglo alejada del público, se convirtió en la segunda venta más importante en la historia de Sotheby’s, solo superada por el Retrato de Elisabeth Lederer, de Gustav Klimt, que alcanzó los 236.4 millones en noviembre de 2025.

¿Quién la compró y qué récord superó?

Sotheby’s no reveló la identidad del comprador, pero The New York Times informó que William Acquavella, director de Acquavella Galleries, fue quien ganó la puja.

Van Gogh pintó este paisaje en 1890, pocos días después de llegar a Auvers-sur-Oise, al noroeste de París, donde pasaría sus dos últimos meses de vida. La obra muestra castaños en flor en un camino rural y a un hombre solitario con sombrero —posiblemente el propio Van Gogh—, acompañado por tres mujeres con trajes coloridos y sombrillas.

History was made tonight in the #SothebysNewYork salesroom. Vincent van Gogh’s magnificent ‘Châtaigniers en fleurs’ broke records when it totaled $190.4 million in Legendary: The Blaquier-Arrieta Collection. Watch auctioneer Oliver Barker lead the bidding battle that made it the… pic.twitter.com/08iMwp62lb — Sotheby's (@Sothebys) November 19, 2026

Las pinceladas vibrantes conectan esta pieza con otras obras icónicas del artista, como La noche estrellada y La iglesia de Auvers-sur-Oise. Sotheby’s la destacó entre las obras postimpresionistas privadas más excepcionales que han salido al mercado.

Medio siglo lejos del público con un pasado de guerra

Durante medio siglo, la pintura permaneció fuera del alcance del público. Formó parte de un conjunto de 12 obras maestras de la Colección Blaquier-Arrieta. La familia Blaquier, radicada en Argentina, la adquirió en 1975 y la mantuvo resguardada hasta ahora. La subasta se realizó tras un acuerdo mediado por Sotheby’s entre los Blaquier y los herederos del editor judío alemán de origen húngaro Samuel Fischer, quien se vio forzado a vender el cuadro en los años 30 bajo la presión de la persecución nazi.