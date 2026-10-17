¿Milagro o engaño? Los años de cárcel que podría enfrentar el pastor por presuntamente fingir la resurrección de su hija

¿Milagro o engaño? Un velorio, una adolescente de 15 años y una supuesta resurrección pusieron bajo investigación al pastor evangélico Abraham Ixocoyac, en Guatemala. Las autoridades buscan esclarecer por qué su hija fue dada por muerta sin una certificación médica y qué responsabilidades podrían derivarse del caso.

Los hechos ocurrieron en la aldea El Jocote, en el municipio de Sacapulas, departamento de Quiché, Guatemala, donde la familia de la adolescente identificada como Yuleidy Ixcotoyac organizó su velorio después de asumir que había fallecido.

De acuerdo con los testimonios de los asistentes, la joven habría presentado movimientos dentro del féretro durante las oraciones por lo que fue sacada con vida. El caso llamó mucho la atención de las autoridades debido a que la familia no contaba con una certificación médica de defunción.

¿Cuántos años de cárcel podría enfrentar el pastor?

El Ministerio Público de Guatemala inició una investigación de oficio para esclarecer las circunstancias en las que la adolescente fue dada por muerta y posteriormente despertó durante su velorio.

La Fiscalía Municipal de Sacapulas, en coordinación con la Fiscalía Regional, indaga cómo ocurrieron los hechos y por qué los familiares determinaron el supuesto fallecimiento sin obtener una certificación médica.

Además, las autoridades buscan establecer si existieron omisiones en la atención de la menor y posibles responsabilidades legales relacionadas con la falta de protocolos médicos y sanitarios.

El pastor evangélico Abraham Ixcotoyac podría enfrentar hasta cinco años de prisión si se comprueba su responsabilidad.

Sin embargo, la investigación continúa para determinar las circunstancias del supuesto fallecimiento, la ausencia de una certificación médica y las posibles responsabilidades legales de las personas involucradas.

Hasta que las autoridades esclarezcan los hechos, la presunta simulación de la muerte y resurrección de la adolescente no puede darse por confirmada.

