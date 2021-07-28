Patinadora rusa lanza ataque sexista contra gimnasta Cristofer Benítez

Las declaraciones de Tatinana Navka, patinadora de Rusia, en contra del gimnasta español Cristofer Benítez acaparó la atención de atletas internacionales, ya que aseguran fue un ataque sexista.

La patinadora de Rusia posteó en su cuenta de Instagram la rutina del gimnasta Cristofer Benítez, donde aseguró que no era natural que un hombre practicara la gimnasia rítmica, pues consideró que es un deporte netamente femenino.

Te puede interesar: Tokyo 2020: Simone Biles queda fuera de la final de gimnasia

En la publicación, la patinadora de Rusia lanzó un ataque sexista a los movimientos dentro de la rutina del gimnasta, la cual realizó en la Copa de la Reina que se celebró en Guadalajara en 2019.

Siempre he considerado la gimnasia rítmica como un deporte maravilloso, bello y femenino, pero aquí. ¿Crees que hay alguna forma de olvidar que viste esto? Es cierto que estoy feliz de que no exista tal cosa en nuestro país y, espero, nunca lo hará. ¡Lo masculino seguirá siendo masculino y lo femenino seguirá siendo femenino!.

Critican a patinadora por ataque sexista contra Cristofer Benitez

Una de las deportistas que criticó las declaraciones de la patinadora rusa fue la francesa Grabiella Papadakis, Tatinana Navka de inmediato salió a responder los ataques y rechazó que sus declaraciones fuesen un ataque sexista u homofóbico.

No quería ofender a nadie con mi declaración. Si lees mi publicación con atención, puedes entender que no toqué en absoluto a la comunidad LGBT.

Sin embargo, más adelante sostuvo sus declaraciones al asegurar que en una sociedad sana debe existir una diferencia entre hombres y mujeres.

“No creo que un hombre deba usar falda. Un hombre debe seguir siendo masculino. Creo que mi hijo debería crecer en una sociedad sana, donde debería haber una diferencia entre mujeres y hombres”.

Gimnasta Cristofer Benítez responde a ataque sexista de patinadora

De acuerdo con medios locales, el gimnasta Cristofer Benítez aseguró que aunque la rutina fue de 2019 generó críticas en el ámbito deportivo de otros países, principalmente Rusia, recientemente; sin embargo, dijo que la gimnasia masculina rítmica tiene aceptación en España, aunque en otros países no es habitual.

El gimnasta recibió apoyo no solo de deportistas internacionales, sino también de España, particularmente de la Real Federación Española de Gimnasia y el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

Además, Cristofer Benítez posteó otra de sus rutinas con un mensaje en el que asegura que su deporte no daña a nadie y que la maldad está en los ojos del que mira.

Es posible vencer el miedo. La maldad está en los ojos del que mira y no en el corazón del que ama… He luchado, lucho y lucharé por algo que no hace daño a nadie, por algo que me tiene enamorado.

Te puede interesar: Primera medallista de oro de Filipinas recibirá casa y 13 mdp

